Froome: Prepričan sem, da nisem kršil nobenih pravil

Nibaliju se nasmiha zmaga na Vuelti

14. december 2017 ob 21:12

London - MMC RTV SLO

Chris Froome je pojasnil, da se prav ničesar ne sramuje, saj je uporaba inhalatorja dovoljena. V telesu Britanca so odkrili previsoko vsebnost salbutamola.

"Zelo žalostno je, ko berem vse neresnice o uporabi salbutamola. Upam, da to ne bo preprečilo nastopov vseh športnikov, ki imajo astmo, na največjih tekmovanjih. Vse skupaj je bil zame velik šok. Zavedam se, da bo vse skupaj zelo neugodno vplivalo na mojo kariero. Prepričan sem, da nisem kršil nobenih pravil, držal sem se vseh protokolov. Nisem jemal več zdravila, kot je bilo dovoljeno. Na koncu bomo vsi izvedli resnico," je poudaril 32-letni Froome, ki je poleti četrtič zmagal na Dirki po Franciji.

Ekipa Sky je v sredo dopoldne sporočila, da je bil Froome po 18. etapi Dirke po Španiji pozitiven na salbutamol, njegove sledi pa so našli v vzorcih A in B. Salbutamol se uporablja za lajšanje simptomov astme in drugih bolezni dihal, vendar ni na seznamu prepovedanih snovi Mednarodne kolesarske zveze. Kolesar ima lahko v krvi do 1000 nanogramov salbutamola na mililiter, pri Froomu so bile vrednosti v vzorcih dvakrat višje. Salbutamol ni na seznamu prepovedanih snovi in Froome še ni suspendiran.

Zaradi salbutamola (1320 ng/ml) je sijajni šprinter Alessandro Petacchi leta 2007 prejel leto dni prepovedi nastopanja, odvzeli so mu vseh pet etapnih zmag na Giru. Istega leta je Leonardo Piepoli uspešno dokazal svoj prav in se izognil prepovedi. Diego Ulissi je imel na Dirki po Italiji v krvi 1900 ng/ml salbutamola. Prejel je devet mesecev kazni.

Froome je Vuelto končal dve minuti in 15 sekund pred Vincenzom Nibalijem. Italijan pričakuje, da bo naknadno postal zmagovalec Dirke po Španiji, in dodaja, da bi se raje veselil velike zmage na zmagovalnem odru v Madridu.

