Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Richie Porte je tri te4dne pred štartom Toura v Düsseldorfu v odlični formi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fuglsang dobil šprint skupine favoritov - Porte v rumeni majici

Contador precej zaostal

9. junij 2017 ob 16:26

La Motte Servolex - MMC RTV SLO

Prva izmed treh zaporednih gorskih etap na kriteriju Dauphine je postregla z izjemnim finišem. Jakob Fuglsang je dobil šesto etapo, v rumeni majici pa je zdaj Richie Porte.

Kolesar Astane je na razgibani 147,5 kilometra dolgi preizkušnji med Parc des Oiseaux Villars-les-Dombesom in La Motte-Servolexom v šprintu ubežne četverice ugnal Porta, Chrisa Frooma in Fabia Aruja.

Četverica se je od tekmecev odlepila na zahtevnem vzponu na Mont du Chat in nato nadaljevala na zelo zahtevnem spustu. Fuglsang in Aru sta napadla blizu vrha vzpona, na katerega je prvi prišel Italijan. Na vratolomnem spustu se mu je pridružila preostala trojica. Froome si je zatem privozil nekaj prednosti na ozki in ovinkasti cesti, na zadnjem, ravninskem delu pa so se ubežniki spet znašli v skupini.

Fuglsang, ki je leta 2009 zmagal na Dirki Po Sloveniji, je najprej napadel, a je Froome njegov poskus izničil, toda Danec je imel vendarle največ moči ob koncu, ko je na ciljni črti dobil boj s Portom in Froomom.

Romain Bardet, Dan Martin in Alejandro Valverde so ciljno črto prečkali 50 sekund za vodilno skupino, Alberto Contador pa je zaostal minuto in šest sekund.

Belgijec Thomas de Gendt, ki je vodil vse od prve etape, je tokrat zaostal kar osem minut in pol. Rumeno majico vodilnega je oblekel Porte, ki ima 39 sekund naskoka pred Froomom in minuto in 15 sekund pred Fuglsangom.

Od Slovencev je bil s 30. mestom najboljši Jani Brajkovič, ki je zaostal več kot štiri minute, Grega Bole je bil 70. z 11:46 zaostanka, Boruta Božiča (Bahrajn Merida) pa ni bilo na štartu.

V soboto kolesarje čaka še ena gorska etapa z vzponom na legendarni Alpe d'Huez.

6. etapa, Parc des Oiseaux Villars les Dombles - La Motte Servolex, 147,5 km: 1. J. FUGLSANG DAN 3:41:48 2. R. PORTE AVS vsi 3. C. FROOME VB isti 4. F. ARU ITA čas 5. A. VALVERDE ŠPA +0:50 6. D. MARTIN IRS 7. R. BARDET FRA 8. O. NAESEN BEL 1:06 9. A. CONTADOR ŠPA 10. E. BUCHMANN NEM 1:14 ... 30. J. BRAJKOVIČ SLO 4:06 70. G. BOLE SLO 11:46

Po 6. etapi: 1. R. PORTE AVS 20:52:34 2. C. FROOME VB +0:39 3. J. FUGLSANG DAN 1:15 4. A. VALVERDE ŠPA 1:20 5. F. ARU ITA 1:24 6. A. CONTADOR ŠPA 1:47 7. D. MARTIN IRS 2:14 8. E. BUCHMANN NEM 2:30 9. R. BARDET FRA 2:49 10. R. VALLS ŠPA 3:16 ... 31. J. BRAJKOVIČ SLO 8:18 54. G. BOLE SLO 15:33

A. G.