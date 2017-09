Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Elene Pirrone je osvojila zlato medaljo na kronometru mladink. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gorazd Penko kritičen do predstave svoje hčerke Karin

Zlato za Alessio Vigilio, Karin Penko 34.

18. september 2017 ob 17:24

Bergen - MMC RTV SLO, STA

Karin Penko je na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v 16,1-kilometrski vožnji na čas med mladinkami osvojila 34. mesto. Mavrično majico je osvojila Italijanka Elene Pirrone.

Elene Pirrone je na koncu za šest sekund prehitela rojakinjo Alessio Vigilio, z bronom se je morala zadovoljiti Avstralka Madeleine Fasnacht, ki pa je zaostala že 42 sekund. Karin Penko je na 34. mestu zaostala 2:58 minute.

Pričakovanja so bila v slovenski ekipi višja, a ko so se glave ohladile, je bilo tudi razmišljanje drugačno.

"Ko sem prišla čez cilj, sem bila res razočarana, ampak to je del športa. Moram se osredotočiti na petek, se pobrati. Petkova cestna dirka je moj glavni cilj. Treninga nisem posvečala kronometru, zato je verjetno tudi rezultat takšen, kot je," je nekaj minut po prihodu skozi cilj, ko je uredila misli, razložila Penkova.

"Od začetka ni bilo videti, da gre hitro, ni pa izgledalo, da bo imela tako velik zaostanek. Videlo se je, da je precej nervozna. Osnovnih tehničnih zadev ni izpeljala, kot jih zna. Mislim, da ni bila čisto z glavo na preizkušnji," pa je menil selektor Martin Krašek, ki s 34. mestom pretirano ni bil razočaran, saj je glavni cilj letošnjega SP-ja petkova cestna dirka.

Bolj kritična sta bila Gorazd Penko, vodja ekipe BTC City Ljubljana in selektor ženske članske reprezentance, ter njen oče Gorazd Penko.

"Dejstvo je, da je Karin odpeljala zelo slabo v vseh pogledih. Mogoče je malo kriv dež, kocke so bile res spolzke. Ni naredila protokola ogrevanja, kot bi ga morala zaradi njenih astmatičnih problemov. Ne vem, zakaj ni hotela, pravi, da zaradi slabega počutja. To je glavni vzrok. Ona mora doživeti astmatični šok. Po njem normalno funkcionira. To dobro ve. Ampak očeta je včasih najtežje poslušati," je z nasmeškom zaključil Penko.