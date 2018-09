Greipel dobil šprint v Leamington Spaju; Roglič ostaja na osmem mestu

V četrtek ekipni kronometer

5. september 2018 ob 18:11

Leamington Spa - MMC RTV SLO

Andre Greipel je dobil ciljni šprint 4. etape letošnje Dirke po Britaniji. Primož Roglič je v času zmagovalca preizkušnjo končal na 59. mestu.

Nemški šprinter je imel v zaključnem šprintu največ moči, odbil je napade tekmecev, švignil mimo Italijana Sache Modola in Novozelandca Patricka Bevina in dosegel drugo zmago na dirki, prvo po uvodni etapi v Newportu.

Najboljši slovenski kolesar Primož Roglič je etapo končal v času zmagovalca na 59. mestu, v skupnem seštevku dirke je osmi, za Bevinom zaostaja za 16 sekund.

Greipel: Iz zavoja sem šel na polno

"Vedel sem, da bo šprint zelo dolg. Iz zavoja sem šel na polno in izšlo se je po načrtu. Če iz zadnjega zavoja ne prideš v ospredju, se je težko spraviti v položaj za zmago. To je bilo danes najpomembneje. Ekipa je svoje delo opravila z odliko, da me je spravila v dober položaj. Zlasti Jesper De Buyst, ki je bil v zaključku zelo močan," je po etapi dejal Greipel, sicer zmagovalec 22 etap na grand touru. Vodstvo na dirki je Bevin zadržal, po štirih etapah ima še vedno štiri sekunde naskoka pred drugouvrščenim Avstralcem Cameronom Meyerjem, tretjeuvrščeni Francoz Julian Alaphilippe, najboljši hribolazec letošnje Dirke po Franciji, zaostaja za šest sekund.

Kolesarska karavana se zdaj seli v pokrajino Cumbria, kjer jih v četrtek čaka 14 kilometrov dolg moštveni kronometer od Cockermoutha do Whinlatterja.

Dirka po Britaniji, 4. etapa

Nuneaton-Royal Leamington Spa, 183 km: 1. A. GREIPEL NEM 4:22:04 2. S. MADOLO ITA vsi 3. P. BEVIN NZL 4. R. ZABEL NEM isti 5. C. BARBERO ŠPA ... 59. P. ROGLIČ SLO čas Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. P. BEVIN NZL 15:25:11 2. C. MEYER AVS +0:04 3. J. ALAPHILIPPE FRA 0:06 ... 8. P. ROGLIČ SLO 0:16

M. L.