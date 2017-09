Hauptman: Enostavno nismo bili na nivoju

Priložnost bodo dobili tudi drugi

24. september 2017 ob 19:34

Bergen - MMC RTV SLO, STA

Za selektorjem slovenske članske kolesarske reprezentance Andrejem Hauptmanom je prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Mavrično prvenstvo v Bergnu je opisal kot sanjsko, seveda zaradi srebra Primoža Rogliča v vožnji na čas.

Za cestno dirko pa je dejal, da so bili Slovenci v zadnjem krogu enostavno prekratki. "Sanjsko prvenstvo. Če bi bilo vsako peto tako, da dosežemo medaljo, v disciplini, ki je res kraljevska, poleg tega smo imeli v elitni kategoriji še enega v deset ... To je res nekaj neverjetnega," je črto pod SP potegnil Hauptman, ki ostaja edini Slovenec z medaljo na SP-ju v cestni dirki. Bron je osvojil v Lizboni leta 2001.

Enostavno niso bili na nivoju

Hauptman je ob debiju na največjih tekmovanjih na začetku avgusta dosegel lep selektorski uspeh, ko je bil Luka Mezgec peti. Ko je drugič iz avtomobila vodil slovenske kolesarje, je lahko slavil zgodovinski uspeh, srebro Rogliča in deseto mesto Jana Tratnika v kronometru. Veliko je pričakoval tudi od nedeljske cestne dirke, ki pa se na koncu ni izšla po slovenskih željah. "Odvijalo se je, kot smo pričakovali. Nismo imeli težav. Res pa je, da smo bili v zadnjem krogu malo prekratki. Enostavno nismo bili na nivoju. Malenkost je zmanjkalo, da bi najboljšega Luko Mezgeca spravili čez zadnji vzpon. Tako pač je. S tem se je treba sprijazniti," je dejal Hauptman in posebej pohvalil Luko Pibernika, najboljšega Slovenca na bergenski cestni dirki.

"Luka Pibernik je že večkrat dokazal, že v kategoriji do 23 let je v svoji prvi sezoni dosegel peto mesto na svetovnem prvenstvu, da je človek velikih dirk. Zato je tudi bil na prvenstvu. On je zagotovo upravičil svoj nastop."

Priložnost bodo dobili tudi drugi

Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo v Innsbrucku, sodeč po predstavitvah, ki so jih opravili avstrijski prireditelji v Bergnu, bodo na račun prišli kolesarji, ki so dobri v vožnji navkreber. Hauptman je še enkrat poudaril, da je popolnoma miren kar se tiče izbora tekmovalcev za letošnje svetovno prvenstvo, hkrati pa dodal, da bodo čez leto dni priložnost dobili tudi drugi kolesarji.

M. L.