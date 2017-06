Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jan Polanc, ki je sijajno dirkal na majskem Giru, je novi državni prvak v vožnji na čas. Foto: BoBo Sorodne novice Franja pred vrati: 8.000 "trapastih, ki bodo vozili v brda" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jan Polanc na kronometru hitrejši kot lani Roglič

V ženski konkurenci zmagala Urša Pintar

9. junij 2017 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Jan Polanc je z veliko prednostjo zmagal na državnem prvenstvu v kronometru. Drugouvrščenega Gregorja Gazvodo je ugnal za minuto in 46 sekund.

36. maraton Franja se je začel s 44 km dolgim kronometrom (Ljubljana-Domžale-Ljubljana), ki je štel tudi za državne naslove. Med člani je zanesljivo zmagal Jan Polanc, ki se pripravlja na Dirko po Sloveniji (15.-18. junij). Član ekipe UAE Team Emirates je s časom 50:03 izboljšal tudi lansko rekordno znamko Primoža Rogliča (50:51), ki ga letos ni bilo na štartu.

"Kronometer sem odpeljal zelo v redu in sem zadovoljen z izidom. Kar zadeva rekord, je odvisno od razmer, ne vem, kako je bilo lani z vetrom. Vseeno pa je bil to vrhunski rezultat. Kar zadeva vprašanje, ali sem kompleten kolesar, pa pravijo, da kadar se noge obračajo, gre povsod," je povedal Polanc, edini Slovenec iz ekipe svetovne serije, saj je David Per iz Bahrajn Meride udeležbo odpovedal.

V ženski konkurenci je prvakinja postala Urša Pintar. V konkurenci 26 kolesark v mednarodni konkurenci je bila tako kot lani najboljša Belgijka Ann Sophie Van Duyck.

Sobota je na Maratonu Franja namenjena družinsko-šolskemu maratonu (25 km) in preizkušnji za najmlajše (1,5 km), v nedeljo pa bosta na sporedu veliki maraton (156 km) in mali maraton (97 km).

T. O.