Lampaert ubranil lansko zmago, Slovenci brez uspeha

Najboljši Slovenec Mezgec na 65. mestu

28. marec 2018 ob 17:33

Waregem - MMC RTV SLO, STA

Yves Lampaert je drugič zapored dobil belgijsko klasiko. Nihče izmed petih slovenskih predstavnikov ni bil v igri za visoka mesta.

Kolesar ekipe Quick Step Floors je imel največ moči med petimi kolesarji, ki so se v zadnjem delu 180 km dolge proge znašli v ospredju, z napadom v zadnjem kilometru pa je na cilj prišel z dvema sekundama prednosti. Drugo mesto je zasedel Nizozemec Mike Teunissen, tretje pa zmagovalčev rojak Sep Vanmarcke.

V najboljši skupini sta bila še Norvežan Edwald Boasson Hagen in Danec Mads Pedersen, za njimi sta se uvrstila Čeh Zdenek Štybar in Belgijec Tiesj Benoot, osmo mesto pa je zasedel olimpijski prvak Greg Van Avermaet, ki mu tako ta prestižna zmaga še manjka. Tako kot Slovaku Petru Saganu, ki pa tokrat ni dirkal.

V skupini z Van Avermaetom je končal tudi Alejandro Valverde, ki je v nedeljo zmagal na Dirki po Kataloniji. Španec v prvem delu, dirkah z odseki granitnih kock, spomladanskih belgijskih klasik sicer ni pogost obiskovalec, ne bo ga niti na nedeljski Dirki po Flandriji.

Preizkušnja od Roeselareja do Waregema je po konfiguraciji trase podobna dirki Gent-Wevelgem, ki je bila na sporedu v nedeljo, a to letos ni veljalo. Tokratna dirka je bila precej težja, saj je pihal močan veter, kolesarje pa je motil še dež.

Po zaslugi Boruta Božiča, ki je bil v Waregemu že dvakrat med najboljšimi tremi, je za Slovenijo to najuspešnejša klasika, a tokrat uspeha ni bilo. Nihče izmed petih slovenskih predstavnikov ni bil v igri za visoko mesta, vsi so imeli vloge pomočnikov. Luka Mezgec, član ekipe Mitchelton Scott, je delal za Avstralca Luka Durbridgea, a imel tudi veliko smole, saj ga je sredi dirke zaustavila okvara kolesa. Smolo so imeli tudi kolesarji Bahrain Meride, zapletli so se v skupinski padec, Luka Pibernik je zaradi njega ostal povsem v ozadju in je tako kot njegov moštveni kolega David Per odstopil.

Mezgec je zaostal šest minut in 47 sekund, zasedel je 65. mesto, dve mesti za njim je bil Božič, v isti skupini je kot 78. ciljno črto prečkal Kristijan Koren.

Roeselare-Waregem, 180 km: 1. Y. LAMPAERT BEL 4:09:40 2. M. TEUNISSEN NIZ +0:02 3. S. VANMARCKE BEL vsi 4. E. BOASSON HAGEN NOR isti 5. M. PEDERSEN DAN čas 6. Z. ŠTYBAR ČEŠ 0:29 7. T. BENOOT BEL 0:30 8. G. VAN AVERMAET BEL 0:59 9. N. TERPSTRA NIZ isti 10. J. STUYVEN BEL čas ... 65. L. MEZGEC SLO 6:47 67. B. BOŽIČ SLO isti 78. K. KOREN SLO čas David Per in Luka Pibernik sta odstopila.

A. G.