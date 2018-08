Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič, ki je kariero začel v kranjskem klubu Sava, je leta 2012 postal svetovni mladinski prvak na cestni dirki, leta 2013 pa še svetovni prvak do 23 let. Lani je zmagal na sedmi etapi Dirke po Španiji, letos pa je dobil deseto etapo na Dirki po Italiji. Letos je osvojil tudi slovenski državni naslov prvaka v cestni dirki. Foto: EPA Dodaj v

Mohorič blizu uspeha kariere - prednost povišal na pol minute

Mühlberger dobil šprint

18. avgust 2018 ob 18:00

Sittard Geleen - MMC RTV SLO, STA

Matej Mohorič je zelo blizu največjega uspeha na etapnih dirkah svetovne serije. Kolesar Bahrain Meride je v vodstvu tudi po 6. etapi Dirke po Beneluksu oziroma dirke BinckBank.

Pred nedeljsko zadnjo etapo je v skupnem vodstvu razliko še povečal. Pred Avstralcem Michaelom Matthewsem ima že 30 sekund naskoka. Nizozemec Taco van der Hoorn je na tretjem mestu z zaostankom 32 sekund, Danec Sören Kragh Andersen na četrtem mestu pa zaostaja 34 sekund. Če zmaga, bo Mohorič postal četrti Slovenec s končno zmago na dirkah svetovne serije, po Primožu Rogliču, Simonu Špilaku in Gregorju Boletu.

Mohorič je šesto etapo od Riemsta do Sittard-Geleena začel s prednostjo treh sekund pred drugouvrščenim Belgijcem Seanom de Biejem. Odbil je vse napade izzivalcev ter je etapo končal v glavnini. Etapo je dobil Avstrijec Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe), ki je slavil v ciljnem šprintu, v katerem si je nabral 100 metrov prednosti pred zasledovalci. Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal) in Čeh Zdenek Štybar (Quick-Step Floors) sta etapo končala na drugem in tretjem mestu. Mühlberger se je skupno zavihtel na deseto mesto, za vodilnim Slovencem pa zaostaja 47 sekund.

Mohorič je etapo končal v glavnini, v skupini kolesarjev, ki so jim priznali 11 sekund zaostanka za zmagovalcem etape. V isti skupini je bil tudi Jan Polanc (UAE Team Emirates), etapo je končal na 26. mestu, Mohoričevi moštveni kolegi Luka Pibernik, Borut Božič in David Per so etapo končali na 58., 70. in 105. mestu.

Zadnja etapa med Lacs de l'Eau d'Heurejem in Geraardsbergenom bo dolga 215,6 kilometrov.

6. etapa, Riemst-Sittard Geleen, 182,2km: 1. G. MÜHLBERGER AVT 4:05:10 2. T. WELLENS BEL +0:03 3. Z. ŠTYBAR ČEŠ isti 4. D. VAN BAARLE NIZ čas 5. M. SCHACHMANN NEM 0:05 6. G. VAN AVERMAET BEL 0:08 7. S. KRAGH ANDERSEN DAN isti čas 8. O. NAESEN BEL 0:11 ... 20. M. MOHORIČ SLO isti 26. J. POLANC SLO čas 58. L. PIBERNIK SLO 9:45 70. B. BOŽIČ SLO isti čas 105. D. PER SLO 18:51

Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. M. MOHORIČ SLO 20:34:12 2. M. MATTHEWS AVS +0:30 3. T. VAN DER HOORN NIZ 0:32 4. S. KRAGH ANDERSEN DAN 0:34 5. M. SCHACHMANN NEM 0:35 6. M. BODNAR POL 0:36 7. V. CAMPENAERTS BEL 0:36 ... 15. J. POLANC SLO 1:03 53. B. BOŽIČ SLO 11:26 62. L. PIBERNIK SLO 12:19 133. D. PER SLO 29:29

A. G.