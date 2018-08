Mohorič bo po izjemni sezoni izpilil še kronometer

MMC-jev intervju z Matejem Mohoričem

28. avgust 2018 ob 07:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čez en mesec pomagati Primožu Rogliču, nato popraviti svojo vožnjo na čas in - na Tour de France! Takšne načrte ima Matej Mohorič, prvi slovenski kolesar, ki je v elitni konkurenci skupno zmagal na dveh dirkah zapored.

23-letni Mohorič, leta 2013 svetovni prvak na cestni dirki mlajših članov, tudi v elitni konkurenci pobira zmage. V nedeljo je dobil Dirko po Nemčiji, na kateri je spotoma dobil še predzadnjo etapo, teden prej BinckBank Tour, v letošnji sezoni pa je med drugim slavil tudi etapno zmago na Dirki po Italiji. Neustrašni kolesar iz Podblice, član ekipe Bahrain Merida, je v pogovoru za MMC opisal vtise iz Nemčije in povedal, da ima velike načrte za svetovno prvenstvo, saj želi do medalje pripeljati Primoža Rogliča.

22 ekip je bilo na letošnji Dirki po Nemčiji, od tega polovica iz svetovne serije. Na štartu so bili tudi Thomas, Dumoulin, Bardet in nekateri sloviti šprinterji. Vsi so bili na koncu v vaši senci.+ Dobiti dirko v takšni konkurenci je res neverjetno. Ste si pred začetkom mislili, da boste tako visoko?

Na Dirko po Nemčiji sem odšel z jasnim ciljem, da se borim za čim boljšo uvrstitev v skupnem seštevku. Za mano je naporen mesec dirkanja. Po višinskih pripravah sem najprej s slovensko reprezentanco nastopil na evropskem prvenstvu v Glasgowu. Tam se nam je vidnejša uvrstitev izmuznila, saj sem zamudil odločilni pobeg in na koncu prvenstvo zaključil na 16. mestu. Že naslednji dan sem bil na štartu etapne dirke po Beneluksu, ki je del svetovne serije. Na dirki sem uspel premagati vse specialiste za belgijske klasike in zmagal v skupnem seštevku. To je tako zame kot za ekipo Bahrain Merida velik uspeh. Pred Dirko po Nemčiji je bilo jasno, da je moja pripravljenost na dovolj visokem nivoju, da sem lahko samozavestno odšel tja s ciljem na skupno zmago.

Kako stresno je bilo v zadnji etapi ubraniti majico vodilnega, predvsem po tem, ko ste na zadnjem vzponu nekoliko zaostali?

Najbolj stresno je bilo takoj po štartu. Pobegnila sta nam odlična kronometrista Vasil Kirijenka in Remi Cavagna. Ker sta bila odločena, da celo etapo odpeljeta na polno, smo z ekipo potrošili ogromno moči, da smo ju držali na varni razdalji, saj nista bila daleč zadaj v skupnem seštevku. V drugem delu etape so nam k sreči prišle pomagat tudi ekipe šprinterjev, tako da smo ubežnika s skupnimi močmi ujeli. Heinrich Haussler je bil potem tudi v zaključku vselej ob meni, tako da sem imel obakrat pred odločilnim vzponom odlično izhodišče. Ob zadnjem vzponu se je že nekoliko poznala moja utrujenost od vsega dirkanja v preteklem mesecu in malce sem zamudil priključek do najboljših. Vseeno se nisem predal, prevzel sem pobudo za lov in v zadnjem kilometru ujel prvo šesterico. Potem sem šprintal tudi za etapno zmago, a je bil Nils Politt tokrat v šprintu močnejši. Skupaj z ekipo Bahrain Merida smo dosegli naš cilj, da ubranimo majico vodilnega in zmagamo na dirki.

Nasploh ste navduševali vso dirko. V soboto bi v skupini kolesarjev, ki ste šprintali za zmago, morda prej stavili na koga drugega. Postajate že kot Peter Sagan - vedno v igri za zmago, če le niso klanci prehudi …

Čez ves teden sem se počutil res odlično. Vsak dan sem poskušal iztržiti maksimum. Zaradi trase smo vsi vedeli, da se bo dirka odločila prek bonifikacijskih sekund, tako da je bilo velikokrat treba tudi šprintati za dobro etapno uvrstitev. Na koncu se je zame super izšlo.

Vse ste navdušili s tistim spontanim petjem Zdravljice ... Organizatorji očitno niso računali, da bo edini Slovenec na štartni listi na koncu zmagal ...

Organizatorjem se je pri himni zataknilo. Zdravljica pa ni mogla manjkati, tako da sem jo potem zapel kar sam.

Romain Bardet je izjavil, da se je za dirko odločil zaradi lanske pozitivne izkušnje iz Düsseldorfa, kjer je bil štart Dirke po Franciji, in tudi zato, ker se je v šoli dobro naučil nemško. Kaj je vas premamilo, da ste šli na to dirko?

Moj nastop na dirki je bil že ves čas v mojem programu, za katerega se na začetku sezone dogovorimo skupaj z ekipo. V Nemčiji sem nastopil, ker sem želel izkoristiti pripravljenost z Dirke po Beneluksu, ki je bila zame glavni cilj drugega dela sezone.

Ampak nemško tudi znate, kajne? Ste kdaj z znanjem nemščine navdušili organizatorje ali novinarje?

Nemščine sem se učil v gimnaziji in jo potem izbral tudi kot izbirni predmet na maturi. Od takrat je minilo že nekaj let. Znanje utrjujem z branjem nemških revij in občasnim gledanjem nemških filmov s podnapisi, tako da mi razumevanje jezika ne povzroča težav. Govor pa uporabljam bolj poredko, glede tega bi potreboval več prakse, da bi potem govoril tekoče, kot govorim italijansko in angleško.

Dirka po Nemčiji se je po desetletju vrnila v koledar. Bržkone se razpoloženje ne more primerjati s tistim na Giru ali Touru, pa vseeno: je bilo za zahodu in jugozahodu Nemčije, kjer ste prevozili skupno 737 kilometrov, čutiti kaj navdušenja?

Seveda, Nemčija je za kolesarstvo pomemben trg in tudi ljudje tako kot pri nas zaradi nove odlične generacije nemških kolesarjev vedno bolj navdušeni nad tem športom. Na ceste nas je prišlo spodbujat ogromno ljudi. Verjamem, da bo dirka v prihodnosti rasla in se razvijala. Upam, da bo kmalu spet del svetovne serije. Že letos je bila zasedba na štartu precej močnejša, kot je to običajno za dirke prve kategorije.

V Koblenzu je bila precej spektakularna predstavitev ekip, vozili ste se tudi z gondolo (video) ...

Tako je, že predstavitev ekip je bila nekaj posebnega. Z gondolo smo se spustili na prizorišče, kjer je bila zbrana ogromna množica ljudi. Poleg dirke so organizatorji pripravili tudi druge dogodke, ki so pritegnili vse generacije.

Vam zmaga v Nemčiji pomeni toliko kot zmaga na BinckBank Touru?

Ne, zmaga na BinckBank Touru mi pomeni mnogo več. Dirka po Beneluksu je namreč del svetovne serije. Poleg tega spada med eno najpomembnejših etapnih dirk v sezoni. Za specialiste za klasike je to edina etapna dirka kjer lahko vozijo tudi na skupni seštevek. Zmagati tam je nekaj posebnega.

Pred dvema letoma so nekateri skeptiki še menili, da se (po izjemnih uspehih med mladinci in mlajšimi člani) nikakor ne morete povsem uveljaviti med člani. Zdaj ste dokazali svojo vrednost. Ste bili kdaj skeptični, ali vam bo tudi med elito uspelo zmagovati tako kot v mlajših kategorijah?

Nisem se pretirano obremenjeval s tuhtanjem, če bom kdaj zmagoval tudi med elito. Osredotočen sem bil na svoje delo in svoj napredek. Verjamem, da na druge težko vplivamo, zato se raje posvetim sebi in poskrbim, da dam vedno vse od sebe. Dobro opravljeno delo je tisto, kar mi daje zadovoljstvo. Rezultati so plod dolgih let garanja.

Še en mesec je do svetovnega prvenstva v Innsbrucku. Trasa je sicer bolj po meri Primoža Rogliča, pa vendar: imate kakšne načrte?

Za svetovno prvenstvo v Innsbrucku imamo v reprezentanci velike načrte. Primož je trenutno na višinskih pripravah in je popolnoma osredotočen, da bo tisto nedeljo v septembru najboljša različica samega sebe. V Avstrijo odhajamo z največjo kvoto osmih kolesarjev. Vsi bomo tam, da Primoža maksimalno podpremo. Verjamem, da skupaj lahko dosežemo marsikaj.

Kakšen ja vaš program dirk do konca sezone?

Po krajšem premoru me v septembru v Kanadi čakata nastopa v Quebecu in Montrealu na dveh dirkah Svetovne serije. Pred svetovnim prvenstvom bom nastopil na dveh italijanskih klasikah, po Innsbrucku na še na eni od enodnevnih dirk v Italiji, potem pa v oktobru še na zaključku svetovne serije, etapni dirki na Kitajskem.

Izjavili ste, da vam ni prav nič žal, da ta čas niste na Vuelti, saj raje dirkate na preizkušnjah, ki so bolj podobne klasikam. Bo to tudi usmeritev za prihodnje? Si, na primer, naslednje leto ne želite tako zelo močno na eno od tritedenskih dirk, ampak bi šli recimo raje na Pariz-Roubaix?

V prihodnji sezoni bi želel spremeniti svoj običajen program dirk in se spomladi osredotočiti na belgijske klasike. Želim si tudi krstnega nastopa na Dirki po Franciji. V drugem delu sezone pa bi mi program kot letošnji zelo ustrezal.

Zagotovo pa ostajate pri Bahrain Meridi tudi naslednje leto?

Z ekipo Bahrain Merida imam sklenjeno pogodbo za prihodnje leto. Trenutno se pogajamo, da bi pogodbo podaljšali še za daljše obdobje. V ekipi se počutim odlično in mislim, da imamo skupaj še ogromno možnosti za napredek.

Kaj bi radi še izboljšali v svojem kolesarskem repertoarju? Morda kronometer?

Izboljšati vožnjo na čas je zagotovo na vrhu mojega seznama. Mislim, da bom pozimi odšel na testiranja. Nisem zadovoljen s svojim napredkom v kronometru. Na tem moram še delati, treba bo spremeniti način treninga in poskrbeti za najboljšo opremo.

Tomaž Okorn