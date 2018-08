Mohorič bo vodja ekipe na Dirki po Nemčiji

Po desetih letih dirka spet na zemljevidu

21. avgust 2018 ob 14:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenskega kolesarja Mateja Mohoriča, ki je v nedeljo postal skupni zmagovalec Dirke po Beneluksu, naslednja preizkušnja čaka že v četrtek, ko se bo začela Dirka po Nemčiji.

Gre za štiridnevno dirko, ki sodi v sklop serije UCI ProTour pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Mohorič, ki je lani zmagal na sedmi etapi Dirke po Španiji, letos pa je slavil na deseti etapi Dirke po Italiji, ne bo nastopil na Vuelti.

V moštvu so med sedmimi Slovenci, ki vrtijo pedale te ekipe, za tritedensko špansko preizkušnjo izbrali le Luka Pibernika. Ob Piberniku so za Vuelto izbrali še Vincenza Nibalija, Franca Pellizottija, Iona Izagirra, Gorko Izagirra, Ivana Garcio Cortino, Hermanna Pernsteinerja in Marka Paduna.

V Bahrain Meridi so za Mohoriča po zmagoslavju na Dirki po Beneluksu namenili vlogo vodje na dirki po Nemčiji, ki se vrača na koledar mednarodnih kolesarskih preizkušenj po desetletnem premoru, ki je bil posledica velikih dopinških škandalov v nemškem kolesarstvu. Mohoričevi pomočniki bodo Antonio Nibali, Maxim Pirard, Meiyin Wang in Heinrich Haussler. V ekipi je tudi šprinter Niccolo Bonifazio.

Mohorič v izjemni formi

"Na Dirko po Nemčiji prihajam po najuspešnejšem tednu v svoji karieri, na BinckBank Touru. Na Dirki po Beneluksu sem imel močne noge, na zadnjih dveh etapah sem res dal vse od sebe, da sem ubranil majico vodilnega. Na srečo mislim, da se bom lahko pravočasno regeneriral za Dirko po Nemčiji. Mislim, da se lahko zelo dobro odrežemo. Verjamem, da nas čaka nov, zelo uspešen teden, moj cilj je skupni seštevek," je za spletno stran moštva dejal Mohorič.

V Nemčiji tudi Thomas

Med udeleženci letošnje Dirke po Nemčiji je zaslediti tudi aktualnega zmagovalca Dirke po Franciji Gerainta Thomasa (Sky), na seznamu Katjuše sta Nemec Marcel Kittel in Slovenec Simon Špilak. Prvo ime Sunweba je Tom Dumoulin, ki je v skupnem seštevku letošnje Dirke po Franciji končal na drugem mestu. Belgijski Lotto Soudal bo stavil na nemškega veterana Andrea Greipla.

M. L.