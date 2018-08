Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič je v tretji etapi prevzel skupno vodstvo, v četrtek pa ga je zanesljivo zadržal. Foto: EPA Sorodne novice Mohorič s pobegom do skupnega vodstva na Dirki po Beneluksu Dodaj v

Mohorič prednost v skupnem seštevku povišal za dve sekundi

Na zlatem kilometru Mohorič dobil enega od sprintov

16. avgust 2018 ob 18:13

Ardooie - MMC RTV SLO, STA

Belgijski kolesar Jasper Stuyven (Trek Segafredo) je zmagovalec četrte etape Dirke po Beneluksu. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržal Matej Mohorič (Bahrain Merida).

165 km dolga etapa med Blankenbergejem in Ardooiem je bila pisana na kožo sprinterjem, a je napad v zaključku uspel Stuyvenu. Vse je kazalo, da bodo sprinterji med seboj odločali o zmagi, glavnina je Stuyvena, ki je pobegnil kilometer pred ciljem, na zadnjih metrih sicer lovila, a je Belgijec zdržal in zmagal z minimalno prednostjo pred Avstralcem Calebom Ewanom (Mitchelton-Scott) in Čehom Zdenkom Štybarjem (Quick-Step Floors).

Stuyven je imel pri pobegu tudi izdatno pomoč ekipe, saj je napadel po ovinku, ostrem kar 90 stopinj, ko so njegovi sotekmovalci popustili v pedalih in mu dovolili, da si je privozil 100 metrov prednosti. Nato je napadla ekipa Mitchelton-Scott, a je bil Belgijec v končnici premočan.

Mohorič je celo povečal naskok pred zasledovalci. Na t. i. zlatem kilometru je dobil enega od sprintov in odgovoril na napade De Bieja, ki je dobil prvi sprint, a je bil Mohorič tam drugi. Tretji v skupnem seštevku je Švicar Stefan Küng (BMC Racing) z 22 sekundami zaostanka.

"Uspelo mi je dobiti enega od sprintov in ubraniti majico vodilnega kolesarja, s čimer smo kot ekipa izpolnili današnji cilj. Tudi v sklepnem sprintu sem si želel uvrstitev med deseterico, a sem nekoliko prezgodaj napadel. Pomembno je, da danes nisem padel, jutri pa nas čaka nov dan," je po etapi povedal Mohorič, ki je zasedel 11. mesto. Jan Polanc je bil 49., Luka Pibernik 57., Borut Božič 59., David Per pa 125.

BINCKBANK TOUR, 4. etapa Blankenberge-Ardooie, 166,5 km: 1. J. STUYVEN BEL 3:44:46 2. C. EWAN AVS vsi 3. Z. ŠTYBAR ČEŠ 4. R. SELIG NEM 5. T. DUPONT BEL 6. J.-P. DRUCKER LUKS isti ... 11. M. MOHORIČ SLO 49. J. POLANC SLO 57. L. PIBERNIK SLO 59. B. BOŽIČ SLO čas 125. D. PER SLO +0:33 Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. M. MOHORIČ SLO 11:48:28 2. S. DE BIE BEL +0:03 3. S. KÜNG ŠVI 0:22 4. M. VANTOMME BEL 0:28 5. M. MATTHEWS AVS 0:30 6. T. VAN DER HOORN NIZ 0:32 7. V. CAMPENAERTS BEL 0:36 ... 28. J. POLANC SLO 1:03 65. B. BOŽIČ SLO 1:52 86. L. PIBERNIK SLO 2:45 122. D. PER SLO 4:10

T. J.