Na cestni dirki EP-ja morda tudi Peter Sagan

Kolesarji po trasi, kjer sta nekoč slavila Cavendish in Thomas

30. julij 2018 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kristoff, van Avermaet, Degenkolb, Greipel, Colbrelli, morda celo Sagan, od Slovencev Mezgec in Mohorič. Cestna dirka evropskega prvenstva ljubiteljem kolesarstva prinaša novo vznemirjenje.

V nedeljo, 12. avgusta, se bo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki bo letos potekalo v Glasgowu (3. avgust - 12. avgust), končalo z moško cestno dirko, na kateri bodo od Slovencev nastopili Luka Mezgec, Matej Mohorič, Luka Pibernik, Borut Božič, Grega Bole, Marko Kump in Rok Korošec. Selektor Andrej Hauptman Hauptman o kapetanu ekipe ni želel govoriti, izpostavil pa je, da s temi kolesarji lahko sodelujejo pri vseh možnih razpletih dirke:

"Proga je tehnično zahtevna, z dosti ovinki, nekaj lepo tlakovanimi odseki, s tremi klanci. Imamo fante za vse možne razplete. Dosti pove podatek, da je v preteklosti na skoraj isti progi za državno prvenstvo zmagal Mark Cavendish, na igrah Commonwealtha je s samostojnim pobegom slavil Geraint Thomas."

Cavendish naj bi bil udarni mož britanske reprezentance, med Dirko po Franciji pa so se pojavile govorice, da bo na startu tudi slovaški zvezdnik, trikratni svetovni prvak Peter Sagan, ki je bil leta 2016 prvi evropski prvak v članski elitni konkurenci. Sagan si bržčas želi osvojiti mavrico evropskega prvaka, ki bi jo lahko nosil v naslednjem letu, saj bo mavrično za svetovnega prvaka septembra zagotovo predal nekomu drugemu, saj je trasa v Innsbrucku zanj pretežka. A vprašanje je, če bo Sagan v dveh tednih odpravil poškodbe, ki jih je staknil med padcem na Touru, kjer je spet osvojil zeleno majico.

Na štartu naj bi bil branilec naslova Norvežan Alexander Kristoff, ki je dobil zadnjo etapo 105. Dirke po Franciji. Na štartnem seznamu so tudi Belgijec Greg van Avermaet, Nemca John Degenkolb in Andre Greipel in Italijan Sonny Colbrelli.

Že tretji tekmovalni dan, v nedeljo, 5. avgusta, se bodo predstavile kolesarke na cestni dirki. Premierno bo za Slovenijo tekmovala Eugenia Bujak, poleg nje je selektor Gorazd Penko v ekipo uvrstil še Polono Batagelj, Uršo Pintar in Špelo Kern. Sicer Poljakinja Bujakova, ki od letošnje sezone nastopa za Slovenijo, bo nastopila tako v vožnji na čas kot cestni dirki, vse ostale bodo kronometer izpustile.

V torek, 7. avgusta, se bo predstavila gorska kolesarka Tanja Žakelj. Nekdanja evropska prvakinja bo, sodeč po rezultatih v letošnji sezoni, težko krojila vrh dirke, a njen tehnični trener in spremljevalec na dirkah Urban Ferenčak opozarja, da vse najboljše ne bodo na Škotskem. Razlog je namreč svetovni pokal v Kanadi, ki bo štiri dni po dirki za evropske naslove. Žakljeva in Ferenčak v Mont-Sainte-Anne odletita takoj po preizkušnji v Glasgowu.

