Na Dirki po Sloveniji za najboljše replike kolesa z Barja

Prenos Dirke po Sloveniji letos tudi na TV Slovenija

12. junij 2017 ob 15:00

Celje - MMC RTV SLO/STA

"Vsi vedo, kje je Celje, kdo so Celjski grofje, kje je grad, vsi so spoznali žalsko fontano piva," pred Dirko po Sloveniji o predstavnikih Eurosporta, ki so bili prejšnji teden na obisku, slikovito razlaga Bogdan Fink.

V četrtek se bo začela 24. Dirka po Sloveniji. Štart prve etape bo ob 11. uri v Kopru, cilj bo v nedeljo v Novem mestu. Odločilna bo sobotna etapa s ciljem na Rogli. Kolesarji se bodo letos borili za zeleno majico. Slogan dirke je Boj za zeleno (Fight for green), ki se nanaša tudi na zavezo Slovenije in slovenskega turizma k trajnostnemu razvoju.

"Slogan Fight for Green je za nas izjemno pomemben. Ne pomeni le boja za zeleni dres, ampak simbolizira nujnost ukrepanja, zavarovanje planeta, kar se sklada z našo filozofijo trajnostnega turizma," je na novinarski konferenci v Celju razložila direktorica Slovenske turistične agencije Maja Pak, ki se nadeja, da bo prenos na Eurosportu povečal prepoznavnost in ugled Slovenije v svetu.

Letos bo dirko prvič prenašala TV Slovenija, prenos pa bo tudi na Eurosportu. "Organizatorji smo domačo nalogo naredili, predstavniki Eurosporta so bili prejšnji teden v Sloveniji. Vsi vedo, kje je Celje, kje start, kdo so Celjski grofje, kje je grad, vsi so spoznali žalsko fontano piva, vsi vedo, s čim se ukvarjajo v Zrečah, Slovenskih Konjicah. Mi smo domačo nalogo naredili, zdaj je čas, da se predstavimo svetu. Na roko bo šlo vreme, napoved je ugodna," je optimističen direktor dirke Bogdan Fink, ki je predstavil še eno zgodbo:

"V Sloveniji imamo najstarejše, 5200 let staro kolo, ki so ga našli na Barju. Prvi trije bodo dobili replike najstarejšega kolesa, ki ga je izdelal Mestni muzej v Ljubljani. Mislim, da je to lepa zgodba, da promoviramo ta del svoje zgodovine in privabimo druge ljudi, ki niso povezani direktno s športom."

Zmagovalci posameznih etap bodo prijeli posebne pokale, ki so tematsko vezani na kraj. Zmagovalca etape v Novem mestu na primer čaka replika situle, ki so jo izdelali v Rogaški steklarni in je simbol Novega mesta.

Spored etap:

1. etapa - 15. junij: Koper-Kočevje (159,4 km)

2. etapa - 16. junij: Ljubljana-Ljubljana (169,9 km)

3. etapa - 17. junij: Celje-Rogla (167,7 km)

4. etapa - 18. junij: Rogaška Slatina-Novo mesto (160 km)

T. O.