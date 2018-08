Na Vuelti ne gre pričakovati dopolnitve slovenskih zmag z Gira in Toura

Glavni zvezdniki dirke Nibali, Porte, brata Yates, Majka in Uran

25. avgust 2018 ob 12:12

Malaga - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vincenzu Nibaliju bo hrbet kril tudi vse bolj uveljavljeni Luka Pibernik, ki pa ob nalogah v moštvu Bahrain Merida kakšne velike priložnosti za viden dosežek seveda ne bo imel. Kakšne bodo možnosti izkušenega Luke Mezgeca, ki je pri Mitcheltonu izgubil svojega učenca Caleba Ewana, lahko le ugibamo.

Mezgec bo sedmič na Grand Touru, drugič na Vuelti, v moštvu pa je nedvomno prvi šprinter evropski prvak Italijan Matteo Trentin.

Ne Mezgec ne precej mlajši Pibernik v 21 etapah Dirke po Španiji, ki se danes začenja s kronometrom v Malagi, torej ne razmišljata, da bi imela tako vidno vlogo, kot jo je imel julija v Franciji Primož Roglič, ki je še naprej izjemno visoko na svetovni lestvici in v razporeditvi letošnje svetovne serije.

Kisovčan – na Touru se je izkazal z etapno zmago in skupnim četrtim mestom – je medtem že začel priprave na svetovno prvenstvo, ki bo čez mesec dni v Innsbrucku na Tirolskem. Vmes bo za osem dni še skočil na dirko Po Britaniji, kjer se bo znova meril z obema najboljšima kolesarjema Skya – zmagovalcem Toura iz Walesa Geraintom Thomasom in lanskim prvakom Vuelte Chrisom Froomom, ki tokrat na Iberskem polotoku ne bo branil zmage. Ta je lani v septembru sledila uspehu v Franciji, trojček največjih zmag pa je konec maja zaokrožil z uspehom na rožnatem Giru v Rimu.

Čeprav je imel Sky sprva prijavljenega tudi Frooma, je bil več kot očiten napor dvojčka Giro–Tour le preveč tudi za v Keniji rojenega Britanca, ki je v zadnjem obdobju najbolj zaznamoval tritedenske dirke. Frooma ni niti na dirki v Nemčiji, ki so jo obudili po desetih sušnih letih in letos prinaša le štiri etape med Koblenzem in Stuttgartom. Sta pa v Nemčiji oba najboljša z letošnjega Toura – ob Thomasu še Tom Dumoulin. Po cestah predvsem zahodne Nemčije ob francoski meji pedala uspešno obrača tudi Matej Mohorič, ki nas je tako navdušil z zmago na dirki Po Beneluksu, kar je njegov nedvomno največji uspeh v članski konkurenci, čeprav je še vedno eden izmed najmlajših v kolesarski karavani. Maja je dobil tudi etapo na Giru.

Večina pred začetkom Vuelte meni, da so v Španiji prej kot ne le največji osmoljenci dozdajšnjega poteka sezone. Posploševati je pri tem res težko in predvsem ni spoštljivo do kolesarjev. Ko pa stvari pogledaš povsem brez olepševanj, je ta trditev več kot na mestu. Po odpovedi Frooma so prireditelji številko ena na četrtkovi predstavitvi v Malagi pripeli na hrbet in kolo Nibalija, ki je bil lani drugi. Je pa med redkimi, ki ima že zmago na vseh treh tritedenskih dirkah. Na Touru mu je na poti proti zmagovalnemu odru zagodla poškodba v Alpah. Zdaj bo znova gonilna sila slovenskega Bahraina z Gorazdom Štangljem.

Ob Nibaliju bodo po španskih cestah kolesarili še Richie Porte, brata Adam in Simon Yates iz Mezgečeve zasedbe in še dva, ki sta bila letos tudi na slovenskih cestah – Rafal Majka in Rigoberto Uran. Na vrhu zmagovalnega odra v Madridu, le teden dni pred svetovnim prvenstvom, pa bo prostora le za enega.

Dare Rupar, Val 202