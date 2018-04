Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 40 glasov Ocenite to novico! Končni zmagovalec Dirke po Romandiji - Primož Roglič! Foto: EPA Roglič se je kot končni zmagovalec pridružil slovitim imenom svetovnega kolesarstva, Dirko po Romandiji so pred njim med številnimi dobili Britanec Christopher Froome, Francoz Laurent Jalabert, Švicar Tony Rominger, še en Francoz Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx ... Foto: EPA Primož Roglič pred štartom zadnje etape. Foto: EPA Vsi smo zelo veseli te zmage. Z ekipo smo pokazali, da smo zares močni, da imamo močne fante, s katerimi je res lepo delati in zmagati. Vsak dan je bil težek. Mislim, da je prolog pripomogel h končni zmagi. Naslednji dan je bil tudi težek, prav tako gorski kronometer in včerajšnja etapa. Pred kronometrom sem bil optimističen. Bil sem res močen in vesel sem, da sem opravil dobro delo. Primož Roglič V zadnji etapi je v Ženevi slavil Nemec Pascal Ackermann. Foto: EPA Dodaj v

Nov velik uspeh Rogliča - Romandijo končal v rumeni majici

Po Baskiji Zasavec najboljši še po Romandiji

29. april 2018 ob 14:57,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 15:45

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Primož Roglič je končni zmagovalec Dirke po Romandiji. To je Rogličeva druga skupna zmaga v letošnji sezoni, pred tremi tedni je bil najboljši na Dirki po Baskiji.

V zadnji etapi je v Ženevi slavil Nemec Pascal Ackermann, Roglič je prišel v cilj v glavnini.

Ackermann (Bora-Hansgrohe) je danes v Ženevi po 181,8 km v sprintu premagal Danca Michaela Morkova in Italijana Roberta Ferrarija.

Bernal skušal ogroziti Rogliča

Kolumbijec Egan Arley Bernal je v petek z zmago na gorskem kronometru vložil kandidaturo za končno zmago, saj je za Rogličem zaostajal šest sekund. V sobotni kraljevski etapi je poskušal ogroziti vodstvo slovenskega šampiona, ki pa se ni dal. Na vse Bernalove napade je imel odgovor, v ciljnem sprintu pa ga je celo prehitel in razliko do 21-letnega Kolumbijca povečal na osem sekund. Povsem miren pred zadnjo etapo ni mogel biti, saj so morali kolesarji v prvih 78 kilometrih premagati tri vzpone, a Sky z Bernalom niti za trenutek ni ogrozil Rogliča in njegovega LottaNl-Jumba.

Peterica, ki se je danes podala v beg, za kolesarje v skupnem seštevku ni bila nevarna. V zadnjih 20 kilometrih so bile spredaj ekipe s sprinterskimi ambicijami, največ časa je ritem narekovala Bahrain-Merida s Kristijanom Korenom, ki je delala za italijanskega šprinterja Sonnyja Colbrellija. Tudi beg Williama Clarka devet kilometrov pred koncem ni predstavljal nevarnosti in jasno je bilo, da bo za konec 72. dirke po Romandiji odločal šprint.

Roglič je ciljno črto prečkal kot 32. Simon Špilak (Katjuša-Alpecin) je bil 65., Koren pa 91.

V skupnem seštevku je Roglič za osem sekund premagal Bernala, Avstralec Richie Porte je na tretjem mestu zaostal 35 sekund. Špilak je končal na 30. mestu, Koren na 92.

Pot Rogliča do končnega slavja

Svetovni podprvak v vožnji na čas se je na letošnji Dirki po Romandiji v skupno vodstvo prebil po drugem dnevu. Prvi dan je bil na prologu tretji, naslednji dan v prvi etapi 13., v drugi etapi je prišel do 41. mesta, nato pa je nanizal dve drugi mesti, najprej v gorskem kronometru, zatem še v kraljevski etapi. Na končnem zmagovalnem odru je Roglič stal že lani, ko je bil tretji.

Špilak za zmago boljši od Rogle

Roglič ima na dirkah svetovne serije zdaj dve skupni zmagi. Eno več od 28-letnega Zasavca ima Simon Špilak, ki je leta 2010 dobil Dirko po Romandiji, v letih 2015 in 2017 je bil najboljši na dirki po Švici. Leta 2010, le nekaj tednov po Špilakovem uspehu na Romandiji, je Janez Brajkovič postal končni zmagovalec kriterija Dauphine. Vsi so zmagali na etapnih dirkah. Leta 2011 je Grega Bole zmagal na enodnevni veliki nagradi Ouest-France - Plouay. Špilak je sicer do končne zmage na Dirki po Romandiji prišel naknadno po diskvalifikaciji Alejandra Valverdeja. Prekmurec je omenjeno dirko še trikrat končal na drugem mestu.

Sicer pa Roglič slavi svojo peto skupno zmago. Še kot član novomeške Adrie Mobil je v končnem seštevku zmagal na dirkah po Sloveniji in po Azerbajdžanu, kot član nizozemske zasedbe pa na dirki po Algarveju (ta sicer ne sodi v svetovno serijo), letos pa še na dirki po Baskiji in zdaj Romandiji.

DIRKA PO ROMANDIJI, 5. etapa Mont-sur-Rolle - Ženeva, 181,8 km: 1. P. ACKERMANN NEM 4:09:51 2. M. MORKOV DAN isti 3. R. FERRARI ITA 4. T. DUPONT BEL 5. R. SELIG NEM čas ... . P. ROGLIČ SLO . S. ŠPILAK SLO . K. KOREN SLO Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 17:09:00 2. E. BERNAL KOL +0:08 3. R. PORTE AVS 0:35 4. J. FUGLSANG DAN 1:16 5. R. COSTA POR 1:23 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 2:32 . S. ŠPILAK SLO . K. KOREN SLO

T. J., D. S.