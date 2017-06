Ob 13.30 prenos prve etape Dirke po Sloveniji

Odločitev bo padla v soboto

15. junij 2017 ob 09:42

Koper - MMC RTV SLO

Ob 11. uri se bo na Ukmarjevem trgu v Kopru začela 24. kolesarska Dirka po Sloveniji. Cilj bo okoli 15. ure pred kočevsko občino. Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju se bo začel ob 13.30.

Takrat bodo kolesarji nekje okoli Cerknice, do cilja pa bodo imeli približno 60 kilometrov. Za etapno zmago in zeleno majico vodilnega naj bi se udarili šprinterji, med njimi so tudi nekdanji svetovni prvak Britanec Mark Cavendish, Italijan Sonny Colbrelli in Slovenec Luka Mezgec.

V petek bo na sporedu 170 km dolga etapa s štartom in ciljem v Ljubljani. V soboto bo kraljevska in odločilna etapa z zaključnim vzponom na Roglo, ko se bodo za končno zmago udarili najboljši hribolazci, ljubitelji kolesarstva pa upajo, da bo v glavni vlogi slovenski junak letošnje dirke po Italiji Jan Polanc.

Vse dni bo prenos na TV SLO 2 in MMC-ju od 13.30 naprej.

R. K.