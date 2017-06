Od Ljubljane do Ljubljane: V pobegu sedmerica

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

16. junij 2017 ob 08:50,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kolesarje na slovenski pentlji dirkajo na drugi etapa, ki se je ob 10.55 začela v Ljubljani, v prestolnici pa bo tudi njen cilj.

Na progo se je podalo 145 kolesarjev, več kolesarjev je poskušalo s pobegi, ob 11.30 je sedmerici uspel prvi pobeg. Skupino sestavljajo Andrea Vendrame (Ita), Anton Vorobyev (Rus), Ivan Santaromita (Ita), Gorazd Per (Slo), Enrico Salvador (Ita), Tomaš Buchaček (Češ) in Bruno Maltar (Hrv).

Druga etapa se je začela pred Halo Tivoli, kolesarji bodo obiskali Zbilje, Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Moste, Vir, Moravče, Litijo, Ivančno Gorico, Grosuplje, Ig in se bodo vrnili v Ljubljano. Cilj bo na Slovenski cesti (malo naprej od Name), kjer kolesarje pričakujejo nekje med 14.56 in 15.33. Gorska cilja bosta na Slivni in Bogenšperku.

Prenos etape lahko od 13.30 naprej spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

Preverite:

- profil etape

- časovni razpored etape



Dirka po Sloveniji se je začela včeraj z etapo Koper —Kočevje, kjer je bil v šprintu najspretnejši Irec Sam Bennett, ki je tudi oblekel majico vodilnega.

Skupni vrstni red po prvi etapi: 1. S. BENNETT IRS 3:52:58 2. S. COLBRELLI ITA +0:04 3. Ž. JERMAN SLO 0:04 4. L. MEZGEC SLO 0:06 5. N. BAGIOLO ITA 0:07 6. T. BUCHAČEK ČEŠ 0:08 7. R. FERRARI ITA 0:10 8. M. CANOLA ITA 9. R. KOROŠEC SLO vsi 10. D. RAJOVIĆ SRB ... 16. J. POLANC SLO 19. G. KATRAŠNIK SLO isti 21. L. PIBERNIK SLO 23. T. POGAČAR SLO 28. T. FINKŠT SLO 30. Ž. RUČIGAJ SLO čas

