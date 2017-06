Polanc v boj za skupno zmago, Majka bo preizkusil formo za Tour

Cavendish želi tokrat priti do cilja

14. junij 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V četrtek se začenja 24. Dirka po Sloveniji. Na novinarski konferenci v Ljubljani so cilje predstavili Jan Polanc, Rafal Majka in Mark Cavendish. Vse štiri etape si boste lahko ogledali tudi na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Glavni slovenski adut bo junak etape na Etno na Dirke po Italiji Polanc, ki je v petek osvojil še naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Kolesar ekipe UAE Emirates upa, da je zadržal pripravljenost v vožnji navkreber, saj bo sobotni vzpon na Roglo dal končnega zmagovalca.

"Mislim, da sem se spočil. Dirka bo težka, sotekmovalci so zelo konkurenčni. Majka je favorit za skupno zmago, težko ga bo premagati. Na Štajerskem koncu malo treniram. Včeraj smo si šli ogledat vzpon na Roglo. Ga poznam, ni najtežji, ni najlažji," je poudaril Polanc.

Majka prišel iz Sierre Nevade

Vlogo prvega favorita za skupno zmago številni pripisujejo Poljaku Majki, bronastemu z olimpijskih iger v Riu de Janeiru in lanskemu najboljšemu hribolazcu na Touru.

"Dirko smo izbrali, ker je lepa. Leta 2011 sem že bil tu. Vesel sem, da sem spet tu. Prišel sem iz Sierre Nevade, z višinskih priprav. Etape niso lahke. Preizkusiti moram pripravljenost," je povedal Majka.

Cavendish želi tokrat priti do cilja

Preostale tri etape se bodo končale s šprintom ali morda celo s pobegom. Cavendish se na slovenskih cestah vrača v karavano po daljši odsotnosti zaradi bolezni, njegova pripravljenost je neznana.

"Mislim, da sem zdrav. Za mano so štirje tedni treninga. V kakšnem stanju sem, vam bom povedal na koncu. Lani sem na dirki zbolel in šel domov, želel sem si nazaj, država je lepa," je dobro razpoložen razložil Cavendish, ki upa, da bo za razliko od lani, ko je odstopil v drugi etapi, prikolesaril do Novega mesta.

Cavendishu se bo skušal zoperstaviti Luka Mezgec, ki bo imel močno podporo v ekipi Orica-Scott, Avstralci so v Slovenijo poslali hitro ekipo, ki bo delala za Kamničana. Poleg omenjenih bo posebne pozornosti deležen tudi Italijan Sonny Colbrelli, eden najhitrejših šprinterjev te sezone.

V boj za najboljšega mladega kolesarja Bahrain-Merida, ki jo bo v Sloveniji vodil nekdanji slovenski selektor Gorazd Štangelj, pošilja Domna Novaka, lastnika bele majice Dirke po Sloveniji leta 2015, takrat še v dresu Adrie Mobila. V barvah bahrajnske ekipe bodo od Slovencev kolesarili še Borut Božič, Luka Pibernik in David Per.

Od slovenskih ekip bodo nastopile Adria Mobil, Rog Ljubljana in reprezentanca Slovenije. Precej slovensko obarvana je tudi avstrijska ekipa Amplatz-BMC, ki jo kot športni direktor vodi Luka Žele, v njej so kolesarji Matej Mugerli, Rok Korošec in Andi Bajc. Hrvaško ekipo Meridiana Kamen bo vodil slovenski športni direktor Vinko Polončič, ki je v ekipo uvrstil rojaka Uroša Repšeta.

A. G.