Pozzovivo z etapno zmago do rumene majice, Špilak peti

Caruso za las izgubil skupno vodstvo

15. junij 2017 ob 18:33

Domenico Pozzovivo je z odličnim spustom dobil šesto etapo Dirke po Švici in prevzel tudi skupno vodstvo. Simon Špilak je končal na petem mestu, skupno pa je četrti.

Prednost kolesarja ekipe AG2r La Mondiale pred vodilnim do današnje etape Damianom Carusom je 15 sekund, dobil pa je še deset sekund bonifikacij. Italijana sta izenačena po času, zaradi boljših posamičnih izidov v etapah pa je Pozzovivo prevzel vodstvo.

"To je bila res velika zmaga. Dirka po Švici je za našo ekipo zelo pomemben cilj sezone. Opazil sem, da se Woods ne pelje dobro na spustu, in to mi je uspelo izkoristiti," je pojasnil Pozzovivo.

Na zadnjem vzponu na prelaz Albula (2.315 m) je kazalo, da bo Pozzovivova prednost večja, saj je imel, potem ko je ujel zadnjega od ubežnikov, Kanadčana Michaela Woodsa, 35 sekund prednosti pred skupino z rumeno majico. Do cilja je še hiter spust, v katerem je na spolzkem cestišču nekaj prednosti izgubil. Drugo mesto je z zaostankom štirih sekund drugo mesto zasedel nekdanji svetovni prvak Rui Costa, isti čas kot Portugalec pa je imel tudi tretjeuvrščeni Španec Ion Izagirre.

Špilak blestel na spustu v dežju

Kapetan Katjuše Simon Špilak, ki je pred dvema letoma dobil Dirko po Švici, je znova v sijajni formi. Na zadnjem vzponu je dvakrat že izgubil stik s skupino favoritov, vendar je na vratolomnem spustu v močnem nalivu pokazal neustrašnost in z zaostankom 12 sekund zasedel peto mesto.

V skupnem seštevku je ostal četrti, za Pozzovivom zaostaja za 22 sekund. Pred njim je poleg Pozzoviva in Carusa še Steven Kruijswijk, ki ima pred njim devet sekund prednosti.

Matej Mohorič je zaostal 11 minut in 32 sekund in zasedel 39. mesto, še bolj pa je zaostal njegov moštveni kolegi pri ekipi UAE Emirates Marko Kump.

6. etapa, Locarno - La Punt, 167 km: 1. D. POZZOVIVO ITA 4:38:49 2. R. COSTA ŠPA +0:04 3. I. IZAGIRRE ŠPA isti 4. M. FRANK ŠVI čas 5. S. ŠPILAK SLO 0:12 6. S. KRUIJSWIJK NIZ isti čas 7. D. CARUSO ITA 0:15 39. M. MOHORIČ SLO 11:32

Skupni vrstni red po 6. etapi: 1. D. POZZOVIVO ITA 22:03:28 2. D. CARUSO ITA isti čas 3. S. KRUIJSWIJK NIZ +0:13 4. S. ŠPILAK SLO 0:22 5. M. FRANK ŠVI 0:23

