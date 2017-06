Pred ključnimi etapami Dauphina "največja zmaga v karieri" Bauhausa

De Gendt zadržal skupno vodstvo

8. junij 2017 ob 17:26,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 17:42

Phil Bauhaus je zmagovalec pete etape kriterija Dauphine. Nemški kolesar je bil najmočnejši v šprintu, v času zmagovalca pa je skozi cilj prišel tudi nosilec rumene majice Thomas De Gendt.

22-letni član ekipe Sunweb je bil po 175 kilometrih etape med krajema La Tour-de-Salvagny in Macon, ki je postregla s šestimi kategoriziranimi vzponi, v zaključku močnejši od zvenečih imen, ki so specialisti za šprinte. Sledili so štirje Francozi. Bauhaus je za dolžino kolesa prehitel Arnauda Demareja, tretji pa je bil Bryan Coquard. Katjuša je bila na čelu v zadnjih metrih, vendar je Alexander Kristoff na koncu zasedel le šesto mesto. Bauhaus je ostal brez pomočnikov, vendar se je iznajdljivo priključil drugim ekipam in izkoristil dober položaj.

“Občutek je izvrsten. V zadnjih dneh se mi je zdelo, da sem v dobri formi, in vesel sem, da se mi je vse poklopilo in se je tako izteklo. Že na drugi etapi sem videl, da sem močan v šprintu, tokrat pa sem čutil, da so noge prave. Bil sem samozavesten. Vsaka zmaga je za šprinterja velik dosežek, ta pa je največja v moji karieri do zdaj,“ je povedal Bauhaus.

De Gendt ima 27 sekund prednosti

V skupnem seštevku ni sprememb. Še vedno je v vodstvu De Gendt. Belgijec je etapo končal znotraj glavnine, skozi cilj je prikolesaril kot 70. v času zmagovalca in v boju za rumeno majico zadržal 27 sekund naskoka pred zmagovalcem srednega kronometra Avstralcem Richiejem Portom. 51 sekund zaostaja Španec Alejandro Valverde.

Pred karavano so zdaj ključne tri gorske etape. V petek se bodo kolesarji podali čez zahtevni prelaz Mont du Chat, v soboto sledi legendarni Alpe d'Huez, v nedeljo pa Plateau de Solaison.

Od slovenske trojice je etapo najvišje končal Jani Brajkovič, ki je imel enak čas kot zmagovalec. Zasedel je 48. mesto. Grega Bole je bil z zaostankom 35 sekund 98., Borut Božič pa je zaostal 1:02 in bil 115. Bole je skupno 55., Brajkovič 58., Božič 151.

5. etapa, La Tour de Salvagny - Macon, 175,5 km: 1. P. BAUHAUS NEM 4:04:32 2. A. DEMARE FRA vsi 3. B. COQUARD FRA 4. A. PETIT FRA 5. N. BOUHANNI FRA 6. A. KRISTOFF NOR 7. O. ACKERMANN NEM isti 8. E. BOASSON HAGEN NOR 9. E. BATTAGLIN ITA 10. O. NAESEN BEL ... 48. J. BRAJKOVIČ SLO čas 98. G. BOLE SLO +0:35 115. B. BOŽIČ SLO 1:02

Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. T. DE GENDT BEL 17:10:25 2. R. PORTE AVS +0:27 3. A. VALVERDE ŠPA 0:51 4. S. CLEMENT NIZ 0:55 5. A. CONTADOR ŠPA 1:02 6. C. FROOME VB 1:04 7. B. BOOKWALTER ZDA 1:12 8. J. HERRADA ŠPA 1:15 9. S. OOMEN NIZ 1:17 10. D. ULISSI ITA 1:22 ... 55. G. BOLE SLO 4:08 58. J. BRAJKOVIČ SLO 4:33 151. B. BOŽIČ SLO 22:26

