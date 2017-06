Pri Janu Polancu glava bolj utrujena kot noge

16. junij 2017 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Treba se je takoj postaviti v ospredje, že na štart moraš priti prej," taktiko drugoligaških kolesarskih ekip, ki stavijo na ubežnike, pojasnjuje trener Roga Marko Polanc.

Dirka po Sloveniji je včeraj ponudila pričakovan razplet. Ubežniki so se kazali na televiziji, glavnina pa je s šprinterskimi aduti pravi čas navila tempo in poskrbela za množičen šprint. Nekaj podobnega je pričakovati tudi na današnji drugi etapi s štartom in ciljem v Ljubljani. Slovenski adut Luka Mezgec seveda upa, da v ciljni akciji ne bo tako zaprt kot včeraj, idealno bi bilo tudi, da bi vzpona na Slivno in Bogenšperk naredila selekcijo.

Jerman: Pri šprintu bom zraven!

Med tistimi, ki bi se lahko preizkusili v šprintu glavnine, je tudi Žiga Jerman, slovenski junak prve etape. Bil je v begu in oblekel majico za najboljšega mladega kolesarja. Za modro majico najboljšega hribolazca mu je na Črnem kalu zmanjkalo le nekaj centimetrov. "Dobro smo izkoristili beg. Malo je zmanjkalo za modro majico, sem pa imel dve priložnosti za belo majico in uspelo mi je zmagati oba šprinta na letečih ciljih. Noge danes niso več sveže, a niso niti mrtvo utrujene. Če bo šprint glavnine, bom zraven," nam je na štartu druge etape povedal 18-letni Ljubljančan, član Roga, ki bo imel danes v cilju kar nekaj navijačev.

Njegovo včerajšnjo predstavil je pohvalil tudi selektor Andrej Hauptman: "Če bi imel malo več izkušenj, bi obleke majico najboljšega gorskega kolesarja, a že to je velik dosežek, da ima na Dirki po Sloveniji slovenska ekipa kolesarja z belo majico. Poleg tega nihče ne omenja, da je v skupnem seštevku drugi. To je zanj velik dosežek zanj." Hauptman pravi, da je sicer tudi danes pričakovati pobeg, v Ljubljani pa šprint glavnine: "Smo dva tedna pred Tourom, Cavendish in še nekateri lovijo vrhunsko formo. Včeraj Cavendish ni imel prave pozicije in je obupal, saj ni kolesar, ki bi šprintal za četrto mesto. Nekaj mu pomeni le zmaga."

Majko bo težko premagati

Marko Polanc, trener mladih kolesarjev Roga, je bil zadovoljen, ker so njegovi varovanci včeraj izpolnili taktični načrt. Tilen Finkšt in Žiga Jerman sta bila že v prvih metrih pripravljena na beg, Jermanu je to uspelo. V množici kolesarjev, ki se želijo preizkusiti med ubežniki in promovirati svojo ekipo v TV-prenosu, to ni enostavno: "Vsi silijo naprej, treba se je takoj postaviti v ospredje, že na štart moraš priti prej," je povedal Polanc, ki smo ga vprašali tudi po počutju njegovega sina Jana Polanca, ki cilja na skupno zmago: "Zdi se, da je glava bolj utrujena kot noge." Če je Rafal Majka v dobri formi, ga boo težko premagati. Ker pa je Majka ravno prišel z višinskih priprav, je možno, da bi se Janu izšlo."

