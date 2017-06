Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Če bo Jan Polanc (na fotografiji med nedeljskim nastopom na maratonu Franja) ta konec tedna v takšni formi, ko je bil maja na Giru, se bo zanesljivo boril za zmagovalni oder skupnega seštevka, morda celo za zmago. Foto: www.alesfevzer.com Luka Mezgec bo na Dirki po Sloveniji šprinterski adut ekipe Orica-Scott. Prepričan je, da bodo lahko sestavili odličen šprinterski vlak, na koncu bo moral le še kronati dobro delo ekipe. Foto: Osebni arhiv Mezgec je še zadnji daljši trening pred Dirko po Sloveniji naredil v nedeljo, ko se je (tako kot Polanc) udeležil maratona Franja. Dirkanja po domačih cestah se zelo veseli, upa seveda na kakšno etapno zmago. Po dirki bo imel premor, z družino bo šel tudi na morje, konec julija pa ga čaka Dirka po Poljski. Foto: Osebni arhiv Poleg šprinterskega zvezdnika Marca Cavendisha bo glavni zvezdnik letošnje Dirke po Sloveniji Poljak Rafal Majka, nekdanji pomočnik Alberta Contadorja in nosilec pikčaste majice na lanski Dirki po Franciji. V boju za zeleno majico, ki jo nosi skupni vodilni, bo tudi njegov moštveni kolega Leopold Konig, pred dvema letoma šesti na Dirki po Italiji. Foto: EPA Proračun 24. Dirke po Sloveniji znaša med 850 tisoč in 900 tisoč evri, vključen je tudi neposredni prenos. Organizatorji morajo seveda zagotoviti maksimalno varnost (letos bo poleg Policije pomagalo okrog tisoč redarjev) in primerno raven nastanitve za kolesarje, pri čemer je hotel s tremi zvezdicami že lahko problematičen. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Golčer predstavil ključni... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Promocija Slovenije tudi brez Bleda in Vršiča

Infografika: Prerez vseh etap letošnje Dirke po Sloveniji

13. junij 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav bo imel Jan Polanc na Dirki po Sloveniji slabšo ekipo kot na Giru, gre na najpomembnejšo slovensko etapno kolesarsko dirko z mislijo na skupno zmago. Največji tekmec bo Rafal Majka.

Na Dirki po Italiji, kjer je Polanc navdušil z zmago na vrhu Etne, ga je ekipa UAE Team Emirates šele zadnji teden maratona določila za kapetana. Tokrat bo drugače, res pa je, da ekipa ne bo tako močna, kot je bila na Giru: "Ekipa je bolj šprinterska, v klanec bosta lahko zdržala le dva. Vseeno bom poskušal zmagati. Največji konkurent bo Rafal Majka, iz moštva Bora Hansgrohe pa bo nevaren tudi Leopold Konig."

Doma utrujen, na kolesu se počuti bolje

Ključna bo seveda sobotna etapa s ciljem na Rogli: "Vzpon sem prekolesaril le enkrat, ko sem bil še mladinec in je tam potekalo državno prvenstvo. Klanca ne poznam dobro, zato bom šel verjetno kakšen dan tja na trening. Zdi se mi sicer lep vzpon, niti pretežek niti prelahek," nam je povedal Polanc, ki priznava, da je Giro pustil nekaj posledic: "Doma se včasih počutim malo utrujeno in se mi ničesar ne da početi, na kolesu pa se kar v redu počutim."

Leta 2013 zaostal le za Radoslavom Rogino

Na Dirki po Sloveniji je bil Jan Polanc leta 2013 (takrat je bil odločilen vzpon na Vršič) drugi. Takrat je še vozil za Radensko, poleti pa se je preselil k Lampreju, kjer je pravzaprav še zdaj, le da je ekipa spremenila ime in domicil. "Lampre se je vedno rad udeleževal Dirke po Sloveniji. Kot Slovencu mi ta preizkušnja pomeni veliko, ekipi pa vendarle malo manj, saj več štejejo dirke Svetovne serije."

Mezgec upa na tri šprinterske priložnosti

Po petih letih se na Dirko po Sloveniji vrača Luka Mezgec: "Prvič, odkar sem v tujini, bom spet nastopil in se zelo veselim. Cilj je etapna zmaga, a konkurenca bo huda. Cavendish, Colbrelli, Bennett, Guardini ... Po profilu sodeč, bi lahko tako v prvi, drugi kot v četrti etapi videli šprint glavnine. Pravzaprav bi mi ustrezalo, če bi bila kakšna od teh etap še malo težja in bolj selektivna. Sem dobro pripravljen zadnji teden sem bil na Giru močen," nam je povedal član ekipe Orica-Scott.

Orica-Scott z odličnim šprinterskim vlakom

Mezgec je prepričan, da bo imel lepo pomoč moštvenih kolegov: "Ekipa je super, takšnega šprinterskega vlaka še nismo imeli. Komaj čakam, da spet začutim tisti adrenalin v šprintu." Mezgec sicer nima pogosto prostih rok, ampa zelo dobro opravlja vlogo pomočnika, ko mora predvsem Caleba Ewana pripeljati v dober položaj za zaključno akcijo: "Ta vloga mi kar ustreza, tudi trening sem prilagodil temu, da sem boljši v splošni pripravljenost, res pa je, da sem malo slabši v dolžini tistega vrhunca v šprintu."

Prvi zvezdnik bo Marc Cavendish

Direktor Dirke po Sloveniji Bogdan Fink meni, da je preizkušnja lahko predvsem odskočna deska še neuveljavljenim kolesarjem. "Naj spomnim, da je leta 2014 etapo s ciljem v Kočevju dobil Sonny Colbrelli, leta 2014 je Michael Matthews dobil kronometer ... Letos bo dirka še privlačnejša, saj bo prenos na Eurosportu. Prvi zvezdnik bo Marc Cavendish. Če imaš nekaj zvezdnikov in vrhunske ekipe, gre tudi za lepo promocijo Slovenije v tujini."

Za prenos je nujen helikopter

Želja, da bodo gledalci lahko Dirko po Sloveniji spremljali tudi v prenosu, se torej letos le uresničuje. Projekt vsekakor ni enostaven, potrebno je mednarodno sodelovanje, tudi helikopter. "Mobilna tehnika je nizozemska, torej helikopter, letalo, mobilne kamere na motorjih in linki, njihov bo tudi reportažni avto, režiserka pa je Španka. Pri projektu sodeluje tudi TV Slovenija s še enim reportažnim avtomobilom in osmimi stacionarnimi kamerami."

Promocija se splača

Bogdan Fink nam je povedal, da produkcija signala stane 260 tisoč evrov, a to še ni vse: "Zakupiti je treba še oglasni prostor na Eurosportu, kar pride dodatnih 300 tisoč evrov, medtem ko sama dirke stane tudi okrog 300 tisoč. A ko smo skupaj s Slovensko turistično organizacijo in Adrio Mobilom sešteli, kaj za to dobimo in po kakšnih kanalih se lahko promovira Slovenija, mislim, da se izplača."



Slovenija ni le Vršič ali Bled

Na nekatere očitke, da bi morala dirka zaviti tudi na Gorenjsko in da brez Vršiča trasa ni popolna, Fink odgovarja: "Trasa se vsako leto menja. Slovenija ni le Vršič in Bled, ampak tudi kaj drugega. Ob tem bi se zahvalil vsem, ki so šli v projekt, preostali so vabljeni naslednje leto. Če je Bled lahko gostil Giro, sem prepričan, da bodo pripravljeni sodelovati tudi na domači dirki."

Tomaž Okorn