Valverde v Barceloni izenačil legendarnega Induraina; zmaga Tratnika v Italiji

Tratnik do uspeha kariere

Slovenski kolesar Jan Tratnik je na kolesarski dirki prve kategorije Mednarodni teden Coppi&Bartali dosegel svoj največji uspeh v karieri. Kolesar poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice je namreč dobil četrto etapo, 12,5 kilometra dolg kronometer v Montegibbiu. In to zelo prepričljivo, saj je drugouvrščenega Italijana Diega Roso premagal za 28 sekund.



Kolesar Skya je postal skupni zmagovalec štiridnevne dirke, drugi je bil Nizozemec Bauke Mollema. Tratnik je možnosti za visoko uvrstitev v skupnem seštevku zapravil v prejšnjih etapah.