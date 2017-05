Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mikel Landa si je že zagotovil modro majico najboljšega hribolazca, zdaj pa je dočakal še etapno zmago. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Quintana v rožnati majici - Dumoulin še vedno v dobrem položaju

Mikel Landa v tretjem poskusu prišel do etapne zmage

26. maj 2017 ob 17:14

Nepopustljivi Tom Dumoulin je vendarle izgubil rožnato majico. Na 19. etapi Dirki po Italiji je na ciljnem vzponu na Piancavallo ostal brez pomočnikov in Nairo Quintana je to unovčil. Etapno zmago je dočakal Mikel Landa.

Kolesar ekipe Sky, ki je ta teden junak gorskih etap zadnjega tedna Gira, je v torek in četrtek zasedel drugo mesto. Tokrat je silovito napadel iz skupine ubežnikov. Portugalec Rui Costa je zaostal minuto in 49 sekund, tretje mesto je zasedel Francoz Pierre Rolland, ki je dobil sredino etapo do Canazeija.

Ciljni vzpon na Piancavallo (1.290 m) je bil dolg 15,4 km, maksimalni naklon je bil 14-odstoten. Dumoulin je imel velike težave že takoj na začetku klanca, z izjemno voljo je ostal blizu najboljšim. Ko je napadel Thibaut Pinot, se je razlika povišala.

V skupnem seštevku ima zdaj Quintana 38 sekund naskoka pred Dumoulinom, Vincenzo Nibali pa zaostaja 43 sekund. Obeta se zanimiva zadnja gorska etapa z dvema prelazoma prve kategorije, v nedeljo pa je na vrsti še zaključni kronometer v Milanu (29,3 km) in Dumoulin je še vedno v zelo dobrem položaju.

Najboljši Slovenec Jan Polanc se je spet odlično boril, bil dolgo časa v skupini favoritov, sredi zaključnega vzpona pa je popustil, za zmagovalcem zaostal deset minut in 47 sekund in zasedel 27. mesto.

San Candido-Piancavallo, 191 km: 1. M. LANDA ŠPA 4:53:00 2. R. COSTA POR +1:49 3. P. ROLLAND FRA 1:54 4. P. BILBAO ŠPA 2:12 5. S. HENAO KOL 3:06 6. J. ŠALUNOV RUS 3:51 7. L. L. SANCHEZ ŠPA isti čas 8. M. BUSATO ITA 5:05 9. L. ROTA ITA isti čas 10. I. KOŠEVOJ BLR 6:44

Vrstni red po 19. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 85:02:40 2. T. DUMOULIN NIZ +0:38 3. V. NIBALI ITA 0:42 4. T. PINOT FRA 0:53 5. I. ZAKARIN RUS 1:21 6. D. POZZOVIVO ITA 1:30 7. B. MOLLEMA NIZ 2:48 8. A. YATES VB 6:35 9. B. JUNGELS LUKS 7:03 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 7:37

