Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Fernandu Gavirii je uspel poker šprinterskih zmag na letošnjem Giru. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Remek delo Gavirie; Mohorič tri ure med ubežniki

Tom Dumoulin zadržal rožnato majico

19. maj 2017 ob 17:19

Tortona - MMC RTV SLO

13. etapa Dirke po Italiji je bila programirana za šprinterje. Po 167 km je v Tortoni roke spet dvignil Fernando Gavinia, ki je tokrat uprizoril izjemen šov.

22-letni Gaviria (Quick-Step Floors) je šprinterski kralj letošnjega Gira! Način, kako je dobil 13. etapo, je edinstven. 400 metrov pred ciljem se je zdelo, da je v izgubljenem položaju, toda nato je po desni strani kot blisk švignil mimo šestih, sedmih kolesarjev in domala osmešil šprintersko smetano. Postal je prvi kolumbijski kolesar s štirimi etapnimi zmagami na enem Giru. In to že na svoji prvi tritedenski dirki!

Drugi je bil Sam Bennett, tretji Jasper Sutyven. Rožnato majico je zanesljivo zadržal Tom Dumoulin.

Etapo so zaznamovali tudi trije ubežniki Matej Mohorič (UAE Team Emirates), Pavel Brutt (Gazprom - Rusvelo) in Vincenzo Albanese (Bardiani CSF). Pobegnili so že po nekaj kilometrih (sprva je bil zraven še Johann Van Zyl iz ekipe Dimension Data) in si hitro priborili dobri dve minuti prednosti pred glavnino. Čeprav je bilo jasno, da ne bodo zdržali do cilja, so ubežniki razveselili svoje pokrovitelje. Glavnina je beg nevtralizirala okrog 20 km pred ciljem.

Reggio Emilia - Tortona 167 km: 1. F. GAVIRIA KOL 3:47:45 2. S. BENNETT IRS vsi 3. J. STUYVEN BEL 4. R. FERRARI ITA 5. R. GIBBONS JAR 6. R. SELIG NEM isti 7. S. MODOLO ITA 8. C. EWAN AVS 9. A. GREIPEL NEM 10. V. KUZNECOV RUS čas Vrstni red po 13. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 2. N. QUINTANA KOL +2:23 3. B. MOLLEMA NIZ 2:38 4. T. PINOT FRA 2:40 5. V. NIBALI ITA 2:47 6. A. AMADOR KOS 3:05 7. B. JUNGELS LUKS 3:56 8. D. POZZOVIVO ITA 3:59 9. T. KANGERT EST isti čas 10. I. ZAKARIN RUS 4:17

T. O.