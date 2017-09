Roglič bo vzpon med kronometrom nadaljeval na cestnem kolesu

Izjemni slovenski kolesar uvrščen v širši krog favoritov

19. september 2017 ob 12:34

Bergen - MMC RTV SLO, STA

Primož Roglič je od nedelje in ekipnega kronometra na svetovnem prvenstvu v Bergnu na Norveškem z mislimi že povsem osredotočen na sredino posamično vožnjo na čas.

Na zahtevni trasi ga strokovnjaki uvrščajo med favorite za eno od odličij. Sam sicer tega javno ne napoveduje, a je jasno, da je to njegova velika želja, za katero je delal od Toura.

"Takoj po ekipnem kronometru in sestankih z ekipo sem se začel usmerjati na sredo. Posamični kronometer bo nekaj drugačnega, za gledalce definitivno nekaj zanimivega. Sam v tem vidim izziv, čim bolje se bom skušal spopasti s tem," je bila uvodna misel Rogliča.

Zaključni vzpon prednost za kolesarje-kronometriste

V ponedeljek si je Roglič v družbi Jana Tratnika, ki bo prav tako vozil kronometer, ter selektorja Andreja Hauptmana, doslej edinega Slovenca z medaljo na SP, ogledal traso in zaključni vzpon na goro Floyen nad Bergnom. Nekaj časa je pri Zasavcu visela odločitev, s kakšnim - cestnim ali kronometrskim - se bo lotil dobre tri kilometre dolgega vzpona. "Načeloma bom zamenjal kolo, vzpon bom nadaljeval na cestnem kolesu," je odgovoril v ponedeljek zvečer. Zaključni vzpon bo prednost za kolesarje-kronometriste, ki so dobri v vožnji navkreber, to so Nizozemec Tom Dumoulin, Britanec Christopher Froome, Avstralec Rohan Dennis, mednje sodi tudi Roglič, ki je to letos dokazal ničkolikokrat.

Vožnja na čas eden velikih ciljev

"Lahko bi rekel, da je vzpon zame prednost. Če bom dober, bo prednost, če ne bom, bo slabost. Tako je. Če ti gre, je 'lušno', če ne gre, je že nadvoz preveč. Bomo videli, kako bo šlo. Zanesljivo bom pa dal vse od sebe," obljublja Roglič. Vožnja na čas je eden velikih ciljev sezone za 27-letnika, zato stvari ne želi prepuščati naključjem. Zato je na njegovo željo do kronometra v družbi slovenske reprezentance tudi mehanik njegove nizozemske ekipe LottoNl-Jumbo, ki skrbi zgolj za Rogličevo kolo.

Uvrščen v širši krog favoritov

"Plan si že narediš, vse pa je odvisno od dneva. Kronometer je specifična disciplina, enodnevna dirka, vse se odloča v enem dnevu. Bomo videli, kako se bom počutil, kako bo šlo. Važno je, da se skušam čim hitreje spraviti na vrh klanca. Cel kronometer se ne bom ukvarjal z menjavo kolesa, ampak bom šel kilometer po kilometer. Ko bo prišlo do menjave, bom menjal in šel naprej," je sredin načrt opisal nekdanji smučarski skakalec. Junaka letošnje dirke po Franciji kolesarski strokovnjaki in stavnice uvrščajo v širši krog favoritov, britanska stavnica William Hill ga denimo uvršča v prvo peterico.

Kronometer je zelo specifičen

"Stavnice so eno, realnost drugo. Vsak, ki bo štartal, in ni na tej stavni listi, bo startal z mislijo, da postane svetovni prvak. Tudi pri nas bo enako. Vsi si bomo to morali izboriti. Na koncu se potegne črta in se vidi, kje si," o tem razmišlja letos najboljši Slovenec na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, na njej Roglič zaseda 29. mesto, na lestvici svetovne serije pa je 22. "Kronometer tukaj na SP je zelo specifičen. Verjetno se bodo zgodila kakšna presenečanja, upam, da sem lahko del njih," je dodal.

Na Touru ponesrečena kronometra

Čeprav zadnji trije posamični kronometri pri Rogliču niso bili tako dobri, kot je večina športne javnosti pričakovala - oba na Touru sta se mu ponesrečila, na dirki po Veliki Britaniji je bil 12. - zaradi tega strahu pri slovenskemu adutu za odličje ni. "Na srečo pri meni ni bojazni. Nikoli od sebe nisem pričakoval zmag v kronometru. Nisem specifičen kronometrist. Želim dirkati etapne dirke," ponavlja Roglič, ki se nadeja zanimive in atraktivne dirke, ki bo zagotovo na ulice Bergna privabile ogromne množice gledalcev. Organizatorji denimo opozarjajo, da se gledalci na goro Floyen napotijo že pred opoldnevom, pa čeprav je start prvega kolesarja ob 13.05. Prav tako se Roglič ne obremenjuje, kakšno vreme bo.

"Nimam želja. Čisto vseeno mi je. Želim si le, da bi imeli vsi enake razmere, kar bo verjetno težko, ker smo razporejeni preko nekaj ur. Že s tem, da sem v zadnji skupini, okrog najboljših, je z moje strani dovolj. V teh razmerah se moram najbolje znajti," je dejal.

SP v kolesarstvu, Bergen

Torek:

11.35 Kronometer, mladinci

15.55 Kronometer, ženske



Sreda:

13.05 Kronometer, moški



Petek:

10.05 Cestna dirka, mladinke

13.15 Cestna dirka, moški do 23 let



Sobota:

09.30 Cestna dirka, mladinci

13.15 Cestna dirka, ženske



Nedelja:

10.05 Cestna dirka, moški