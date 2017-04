Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Michael Albasini je imel v ciljnem šprintu največ moči. Foto: EPA Sorodne novice Roglič na prologu v Romandiji šesti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Roglič poskušal z napadom, a se tekmeci niso dali

Felline obdržal rumeno majico

26. april 2017 ob 18:53,

zadnji poseg: 26. april 2017 ob 19:10

Champery - MMC RTV SLO/STA

Švicarski kolesar Michael Albasini je dobro formo s spomladanskih klasik prenesel na domačo Dirko po Romandiji. Kolesar Orice je bil najboljši v prvi etapi, ki se je končala z vzponom v zimsko-športno središče Champery.

Za Švicarja je bila to 27. zmaga v karieri, 12 jih je dosegel v domovini. Vzpon 1.033 metrov visoko večje selekcije ni naredil, saj je v dežju in mrazu v cilj v času zmagovalca prišlo 58 kolesarjev, tudi zmagovalec torkovega prologa Fabio Felline, ki je tako obdržal rumeno majico. Drugo mesto je po razgibanih 173 kilometrih in še štirih manjših vzponih zasedel Italijan Diego Ulissi, tretje pa Španec Jesus Herrada.

Prvi favorit dirke Chris Froome je bil peti, v vodilni skupini pa sta ciljno črto prečkala tudi 27. Primož Roglič (Lotto NL Jumbo) in 43. Simon Špilak (Katjuša). Roglič je poskušal z napadom 500 metrov pred ciljem in se postavil na čelo vodilne skupine, a se tekmeci niso pustili streti. V skupnem seštevku je Zasavec s šestega napredoval na četrto mesto, Špilak je 26.

Aigle-Champery, 173 km: 1. M. ALBASINI ŠVI 4:33:10 2. D. ULISSI ITA vsi 3. J. HERRADA ŠPA 4. N. BERHANE ERI 5. C. FROOME VB 6. P. BILBAO ŠPA 7. W. KELDERMAN NIZ 8. D. DE LA CRUZ ŠPA isti 9. R. CARAPAZ EKV 10. P. ROGER LATOUR FRA ... 13. F. FELLINE ITA 27. P. ROGLIČ SLO 43. S. ŠPILAK SLO čas 78. J. BRAJKOVIČ SLO +1:34 84. K. KOREN SLO 3:15

Vrstni red po prvi etapi: 1. F. FELLINE ITA 4:39:07 2. M. SCHACHMANN NEM +0:08 3. J. HERRADA ŠPA isti čas 4. P. ROGLIČ SLO 0:09 5. I. IZAGIRRE ŠPA 0:12 6. B. JUNGELS LUKS isti čas 7. J. GONCALVES POR 0:13 8. R. FERNANDEZ ŠPA isti čas 9. M. ALBASINI ŠVI 0:14 10. J. CASTROVIEJO ŠPA isti čas ... 26. S. ŠPILAK SLO 0:23 72. J. BRAJKOVIČ SLO 2:03 85. K. KOREN SLO 3:39

M. R.