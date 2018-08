Roglič v ponedeljek v Ljubljani, pred tem pa še v San Sebastian

Lani zmagal Poljak Michal Kwiatkowski

3. avgust 2018 ob 17:15

San Sebastian - MMC RTV SLO

Slovenski kolesarski junak Primož Roglič bo manj kot teden dni po koncu Dirke po Franciji, kjer se je izkazal s četrtim mestom, v soboto nastopil na enodnevni klasiki San Sebastian. Že v ponedeljek ob 19.00 pa bodo lahko navijači Rogliča pozdravili pred mestno hišo v Ljubljani.

Klasika San Sebastian je najzahtevnejša španska oziroma baskovska enodnevna dirka. Kolesarji bodo morali opraviti z 228,7-kilometrsko traso, na kateri bodo premagali osem vzponov: po dvakrat Jaizkibel (prva kategorija) in Arkale (druga kategorija), nato pa še štiri vzpone tretje kategorije.

Dirka se bo končala z 1,8-kilometrskim klancem s povprečnim naklonom enajst odstotkov, na krajšem odseku celo 22 odstotkov. Temu bo sledil še spust do cilja.

Lani je zmagal Poljak Michal Kwiatkowski pred Francozem Tonyjem Gallopinom in Nizozemcem Baukejem Mollemo. Poljak v San Sebastianu letos ne bo branil zmage, namesto njega bo moštvo Skya vodil Kolumbijec Egan Bernal.

Roglič med favoriti, nastopa tudi Pibernik

Bernal sodi med favorite sobotne dirke – tako kot tudi Roglič, Francoz Julian Alaphilippe, Britanec Adam Yates, Belgijec Greg van Avermaet in Irec Dan Martin. Nevaren bo tudi domačin Mikel Landa. Poleg Rogliča bo nastopil še en Slovenec, Luka Pibernik (Bahrain-Merida). Roglič je najvišje uvrščeni kolesar s Toura, ki bo nastopil tudi v San Sebastianu. Prvi trije Geraint Thomas, Tom Dumoulin in Chris Froome so si namreč vzeli dopust.

A. V.