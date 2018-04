Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je v izjemni formi in težko mu bo odvzeti drugo zmago na večetapnih dirkah v letošnji sezoni. Foto: EPA V šprintu je Roglič ugnal Bernala in si privozil še dve sekundi bonifikacije. Foto: EPA Dodaj v

Roglič v velikem slogu odbil vse napade in ostaja v rumenem

Fuglsang dobil četrto etapo

28. april 2018 ob 18:08

Sion - MMC RTV SLO, STA

Primož Roglič tudi po kraljevski etapi Dirke po Romandiji ostaja v rumeni majici. V njej je kolesar ekipe LottoNl-Jumbo odbil vse napade najbližjega zasledovalca, Kolumbijca Egana Arleyja Bernala.

Kolesarja pred nedeljsko zadnjo etapo v skupnem seštevku loči osem sekund. Najboljši slovenski kolesar ima lepo priložnost, da doseže drugo odmevno zmago v letošnji sezoni.

Do etapnega uspeha je prišel Jakob Fuglsang iz Astane, ki je napadel na spustu 16 kilometrov od cilja v Sionu. Hitro je prišel do pol minute prednosti, ki jih je do konca še povečal. Roglič, drugi Bernal in tretji Avstralec Richie Porte se na Dančev poskus niso preveč ozirali, saj jih Fuglsang ni ogrožal. Do cilja so nadaljevali skupaj, večino časa je bil na čelu skupinice zasledovalcev Portugalec Rui Costa.

Za drugo mesto Roglič prejel še dve sekundi bonifikacije

Roglič na ciljni črti ni želel prepuščati ničesar naključju, dobil je sprint četverice in zasedel drugo mesto. S tem je dobil še dve sekundi bonifikacije. Tretji je bil Bernal, četrti Costa, peti pa Porte. Vsi so zaostali 48 sekund.

Le Kruijswijk pomagal Rogliču

V kraljevski etapi so kolesarji morali premagati pet vzponov, od tega tri prve kategorije, zadnji, po katerem je sledil dolg spust do cilja, pa je izoblikoval skupinico, v kateri so bili najboljši na tej dirki.

Ekipa Sky mladega Kolumbijca je vse od vzpona na Les Collans poganjala pedala na čelu glavnine, saj je želela osamiti Rogliča. To ji je v veliki meri uspelo, ob Zasavcu je ostal le Nizozemec Steven Kruijswijk. Slabih 34 kilometrov pred koncem etape je Bernal prvič napadel, Roglič mu je brez težav sledil. Ob naslednjem pospeševanju je Bernal še dodatno razbil skupino favoritov, hitro pa so v ospredju ostali najmočnejši.

Vrhu zadnjega vzpona so se približevali Roglič, Bernal, Costa, Fuglsang in Porte, tik pod vrhom pa je prvič v etapi pospešil tudi slovenski kolesar. Na dolgem spustu proti Sionu je Bernal sicer naredil nekaj razlike proti Rogliču, ki pa je ostal miren in je za Portom hitro ujel priključek. Iz ozadja je pridrvel Fuglsang, ki je vmes izgubil nekaj sto metrov, 16 kilometrov pred koncem pa se je odpeljal naprej in v velikem slogu zmagal.

Zadnje etape ga ni strah

"Ponavljam se, ampak dan je bil težek. Boj je bil pravi. Vedel sem, da sem dober in hiter na vzponih, to sem pokazal že včeraj. Današnji boj je bil pričakovan in vse do ciljne črte. Tu smo z močno ekipo. Steven je pokazal, da je močan v gorah. Ni nas strah," je pojasnil Roglič.

V nedeljo lahko ponovi uspeh Špilaka

Dirka po Romandiji se bo končala v nedeljo z etapo med Mont-sur-Rollejem in Ženevo. Roglič in njegovi moštveni kolegi bodo morali biti pozorni vseh 181,8 km, saj bo trasa razgibana, tudi s tremi vzponi v prvi polovici etape.

Roglič je v tej sezoni skupno že dobil Dirko po Baskiji. Če se mu v nedeljo ne pripeti kaj nepredvidljivega, bo po Simonu Špilaku drugi Slovenec s končno zmago na tej dirki svetovne serije. Špilak (Katjuša-Alpecin) je tokrat končal na 37. mestu z zaostankom petih minut in pol. Kristijan Koren (Bahrain-Meride) je bil precej bolj v ozadju.

4. etapa, Sion-Sion, 149,2 km: 1. J. FUGLSANG DAN 4:18:48 2. P. ROGLIČ SLO +0:48 3. E. BERNAL KOL isti 4. R. COSTA POR čas 5. R. PORTE AVS 0:50 6. R. DENNIS FRA 2:09 ... 37. S. ŠPILAK SLO 5:31 Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 12:59:09 2. E. BERNAL KOL +0:08 3. R. PORTE AVS 0:35 4. J. FUGLSANG DAN 1:16 5. R. COSTA POR 1:23 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:32

