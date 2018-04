Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 17 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je navdušil že na Dirki po Baskiji, zdaj pa je na dobri poti tudi v Romandiji. Foto: EPA Egan Bernal je zdaj glavni tekmec Rogliča. Foto: EPA Dodaj v

Roglič z drugim mestom na kronometru zadržal rumeno majico

Bernal najhitrejši v vožnji na čas

27. april 2018 ob 18:01

Villars - MMC RTV SLO

Primož Roglič je na kronometru Dirke po Romandiji zasedel drugo mesto, s tem je zadržal rumeno majico. Za štiri sekunde je bil hitrejši mladi Kolumbijec Egan Arley Bernal iz ekipe Sky.

Na 9,9 kilometra dolgem gorskem kronometru je tretje mesto v etapi zasedel Avstralec Richie Porte (BMC), ki je bil 18 sekund počasnejši od zmagovalca dneva.

Po štirih dneh in dve etapi do konca dirke ima Roglič v skupnem seštevku šest sekund prednosti pred Bernalom, ki je pri 21 letih dosegel največjo zmago v karieri.

Izjemen finiš Rogliča

Bernal, ki je še dve leti nazaj tekmoval za italijansko ekipo Androni Giacatolli in nastopil tudi na Dirki po Sloveniji, je do današnje zmage prišel z izvrstnim drugim delom proge, ko je do cilja prišel z 18 sekundami prednosti pred takrat vodilnim Portom. Na koncu je trepetal za zmago, saj je Roglič prav tako odlično premagoval zahtevnejši drugi del trase.

Svetovni podprvak v vožnji na čas je na prvem merjenju časa na polovici proge za Portom zaostajal 22 sekund, za Bernalom pa 12, na koncu pa je dokazal, da je eden najhitrejših kolesarjev v vožnji navkreber.

Špilak na desetem mestu

Zelo dobro se je z gorskim kronometrom spopadel tudi Simon Špilak, član ekipe Katjuša-Alpecin je na koncu za zmagovalcem zaostal eno minuto in 43 sekund ter osvojil deseto mesto. Tretji Slovenec na dirki Kristijan Koren iz Bahrain-Meride je bil 91., zaostal je skoraj šest minut.

Ključna etapa v soboto

V soboto kolesarje čaka 149,2 km dolga etapa s štartom in ciljem v Sionu, na poti pa jih čaka pet vzponov, od tega trije prve kategorije, po zadnjem bo tudi spust do cilja.

Na Dirki po Romandiji so Slovenci v zadnjih letih blesteli. Leta 2010 je skupno zmago slavil Špilak, ki je bil drugi v letih 2013, 2014 in 2015. Roglič je do tretjega mesta prišel lani, letos pa je še v precej boljšem položaju.

Froome z močno ekipo po zmago na Giru

Chris Froome je navkljub lani pozitivnemu oddanemu dopinškemu prekršku - preiskava še vedno ni dobila epiloga - v postavi ekipe Sky za Dirko po Italiji. Britanec bo kapetan močne ekipe, 32-letnik pa bo lovil zgodovinski trojček končnih zmag na treh tritedenskih dirkah. Froome je lani zmagal na Dirki po Franciji in Španiji, v njegovi karieri pa mu manjka še prvo mesto na Giru.

"Giro je posebna dirka in polna zgodovine. Veselim se dirkanja. Letos sem imel drugačen začetek sezone, vrhunec forme sem si želel doseči nekoliko prej, kot je bilo v navadi. Cilj je zmaga na tretji zaporedni tritedenski dirki, to mi je dajalo motivacijo," je povedal Froome, ki bo ob sebi imel Španca Davida de la Cruza, Francoza Kennyja Elissondeja, Kolumbijca Sergia Henaa, Belorusa Vasila Kirjienka, rojaka Christiana Kneesa, Nizozemca Wouta Poelsa in Italijana Salvatoreja Puccia.

Froome je septembra med etapo na Dirki po Španiji, ki jo je dobil, oddal pozitiven dopinški vzorec. Izsledki testa na vzorcu urina s 7. septembra so pokazali, da je imel Britanec v telesu previsoko vsebnost salbutamola, ki se uporablja pri zdravljenju astme. Po predpisih Svetovne protidopinške organizacije lahko športnik zaužije 1.000 nanogramov salbutamola na mililiter krvi, Froome pa je dovoljeno količino presegel za več kot še enkrat. Novica o oddanem pozitivnem testu je v javnost prišla decembra, usoda britanskega zvezdnika pa je od takrat zavita v tančico skrivnosti. Froome z ekipo skuša dokazati, da ni kršil protidopinških predpisov. Iz dirk ga ni izločila njegova ekipa, tudi UCI mu ni izrekel suspenza. Pozvala ga je, da pojasni, zakaj takšne vrednosti salbutamola.

3. etapa, Ollon-Villars, kronometer, 9,9 km: 1. E. BERNAL KOL 25:11 2. P. ROGLIČ SLO +0:04 3. R. PORTE AVS 0:18 4. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:48 5. R. COSTA POR 1:06 6. P. LATOUR FRA 1:21 ... 10. S. ŠPILAK SLO 1:43 91. K. KOREN SLO 5:46 Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 8:39:39 2. E. BERNAL KOL +0:06 3. R. PORTE AVS 0:27 4. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:02 5. R. COSTA POR 1:17 6. R. DENNIS AVS 1:22

... 12. S. ŠPILAK SLO 1:59 104. K. KOREN SLO 30:09

A. G.