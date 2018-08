Roglič zaradi komolca odpovedal kronometer na SP-ju

Cestna dirka mu zdaj predstavlja še dodaten izziv

29. avgust 2018 ob 12:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski junak Toura Primož Roglič ne bo branil srebrne medalja v vožnji na čas na septembrskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku.

Vzrok naj bi bile nedavne težave s komolcem. Zasavec se bo v Avstriji osredinil na cestno dirko.

Roglič je za portal cyclingnews pojasnil, da se je odpoved kronometra odločil, ker zaradi poškodbe komolca v zadnjem času ni mogel trenirati na kronometrskem kolesu. Poškodbo vleče že od julija.

"Odločitev sem sprejel pred kakšnimi desetimi dnevi. Vzrok so težave s komolcem, ki sem jih imel po Touru. Po padcu mi je v njem ostal kamenček. Tega so mi odstranili, a se mi je vnela rana, zato so mi komolec spet odprli. Od takrat nisem treniral na kronometrskem kolesu. Ne bi mogel do dobrega rezultata. Štartal bom le takrat, ko se bom lahko potegoval za zmago," je povedal Roglič, ki se te dni mudi v Kühtaiju na višinskih pripravah, kjer je tudi Jan Tratnik.

"Dirkal bom na cestni dirki. To bo zame izziv, a mi je to všeč. Dirka je zelo dolga, zgodilo se bo veliko stvari. Nikoli na SP-ju še nisem dirkal na rezultat, zato bo to dodaten izziv. Trasa je res težka, posebej zadnji vzpon. Težko se bo prebiti čez njega," meni 28-letnik, letos četrti v skupnem seštevku na dirki po Franciji.

R. K.