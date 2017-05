Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 12 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič je na Dirki po Italiji dočakal svoj trenutek. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rolland dočakal etapno zmago na Giru

Trasa se do cilja vseskozi vzpenja

24. maj 2017 ob 14:51,

zadnji poseg: 24. maj 2017 ob 15:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pierre Rolland je veliki zmagovalec 17. etape Dirke po Italiji. Drugi je bil Rui Costa, tretji Gorka Izagirre. Jan Polanc se je v skupni razvrstitvi prebil na 10. mesto.

Rolland si je etapno zmago prigaral v zadnjih 7 km trase, ko je silovito pobegnil ubežniški skupini. Ta mu je sicer želela slediti, a je spodletela zaradi neorganiziranosti.

Rolland, ki letos drugič nastopa na Giru, je tako prvič dosegel etapno zmago na italijanski pentlji.

Mohorič hitro pobegnil v ospredje

Dolgo časa sta bila v ospredju sicer tudi slovenska kolesarja Matej Mohorič in Jan Polanc. Mohorič, Pavel Brut in Rolland so pobegnili že kmalu po začetku etape pri vzponu na Aprico. Skupaj so prečkali tudi drugi gorski cilj po 60 kilometrih na Passo del Tonale, potem je Rolland odpadel. Mohorič je skupaj z Brutom bežal več kot 100 kilometrov, vendar je Rus 83 kilometrov pred ciljem začel popuščati, tako da je Slovenec naprej odbrzel sam.

Polanc že 12 minut pred rožnato majico

Mohorič je imel 67 kilometrov pred koncem 1:18 minute prednosti pred prvo zasledovalno skupino, v drugi zasledovalni skupini je bil tudi Polanc, ki je imel 12 minut prednosti pred skupino z rožnato majico. Dobrih 50 km pred ciljem je skupina pospešila tempo, saj Polanc ni za trenutek ogrožal le rožnate majice vodilnega, temveč tudi belo majico Boba Jungelsa. Po 50 km je bil v virtualnem seštevku tretji, za rožnato majico je zaostajal minuto in dve sekundi. Ubežniška skupina, sestavljena iz 25 kolesarjev, na čelu katere je bila ekipa UAE Team Emirates (v sestavi Mohorič, Valerio Conti, Rui Alberto Faria da Costa in Polanc), je potrebovala kar nekaj časa, da je odgovorila in pospešila tempo, razlika med prvo in zasledovalno skupino, v kateri je kolesaril Dumoulin, se je naposled ustalila na slabih 11 minut (10:45).

Prednost vodilne skupine se je počasi, a vztrajno topila, 28 km pred ciljem je znašala 9 minut in 45 sekund, 8 km pozneje še minuto in 15 sekund manj. Po več kot 200 km, od teh jih je večino prevozil v vodstvu, je Mohoriču zmanjkalo moči, zato se je umaknil.

Rolland napadel ob pravem trenutku

Sledila je kopica (ne)uspešnih pobegov. Prvi je srečo poskusil Omar Fraile, drugi Enrico Barbin, kmalu zatem je pobegnil še Conti, a ga je Rolland hitro ujel. 12 km pred ciljem so Polancu pošle moči, zaostal je za ubežniki. Conti je še vedno kolesaril v vodstvu, Costa mu je sledil, medtem pa je peloton prednost stopil že na 6:45. 7,5 km pred ciljem je pobegnil Rolland. Francoz, profesionalni kolesar od leta 2007, si je krvavo želel prve etapne zmage na Giru, v dobrih dveh kilometrih si je prigaral 17 sekund prednosti. Zasledovalci so ga neorganizirano lovili, prednost je narasla že na 32 sekund, 30-letnik je storil dovolj, da je prvi prečkal ciljno črto in svoji ekipi (Cannondale) priboril veliko zmago.

Dirka po Italiji, 17. etapa

Tirano-Canazei, 219 km: 1. P. ROLLAND FRA 5:42:56 2. R. COSTA POR +0:24 3. G. IZAGIRRE ŠPA vsi 4. R. SUTHERLAND AVS 5. M. BUSATO ITA 6. D. DEVENYNS BEL 7. F. GROSSCHARTNER AVT isti 8. O. FRAILE ŠPA 9. M. WOODS KAN 10. J. BERNARD FRA čas ... . J. POLANC SLO 2:14 . J. TRATNIK SLO . M. MOHORIČ SLO . L. MEZGEC SLO . L. PIBERNIK SLO . K. KOREN SLO

R. K., M. L.