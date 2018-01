Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je lani postal prvi Slovenec z etapno zmago na Dirki po Franciji, če ne bi bilo izjemnega Gorana Dragića in zlate medalje košarkarjev na EP-ju, bi bil Roglič tudi slovenski športnik leta 2017. Foto: Reuters Jan Polanc bo sezono začel sredi februarja na Dirki po Algarveju. Foto: BoBo Dodaj v

Slovenski kolesarji bodo težko ponovili lansko sezono

Roglič bo sezono začel konec januarja v Španiji

15. januar 2018 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V torek se bo v Avstraliji začela nova kolesarska sezona. Letos bo na najvišji ravni dirkalo enajst Slovencev, a v Avstraliji še ne bo nikogar.

Težka naloga čaka Slovence, če želijo ponoviti izjemno lansko sezono, ki je bila najboljša v zgodovini slovenskega kolesarstva. Primož Roglič, Jan Polanc, Matej Mohorič in Simon Špilak so na dirkah svetovne serije prispevali veliko večino uspehov, svoj delček v mozaik zgodovinske sezone so dodali še Luka Mezgec, Kristijan Koren, Grega Bole, Borut Božič, Domen Novak, David Per, Luka Pibernik, Janez Brajkovič in Marko Kump.

Vsi ostajajo v svetovni seriji z izjemo Brajkoviča in Kumpa. Brajkovič še išče moštvo za sezono 2018, Kump pa se je preselil v procelinsko poljsko ekipo Sprandi Polkowice, kjer dirka tudi Jan Tratnik.

Pred novo sezono sta klubske barve zamenjala Koren in Mohorič, ki sta se pridružila Boletu, Božiču, Novaku, Peru in Piberniku pri Bahrain-Meridi. Mezgec je ostal član avstralske ekipe, ki se zdaj imenuje Mitchelton-Scott (prej Orica-Scott), Polanc bo še naprej nosil dres UAE Emirates, Špilak Katjuše Alpecina, Roglič pa LottoNl-Jumba.

Roglič na Tour, med cilj tudi SP

Eden izmed slovenskih športnih junakov preteklega leta Primož Roglič je ob koncu leta podpisal novo pogodbo z Nizozemci. V novi sezoni bo skušal nadaljevati niz številnih uspehov, za enega izmed ciljev si je spet zadal julijsko Dirko po Franciji, kjer je lani kot prvi Slovenec zmagal na eni od etap. V Innsbrucku bo branil naslov svetovnega podprvaka v vožnji na čas, kronometer bo zahteven in bi lahko bil pisan Rogliču na kožo.

Tako Roglič kot Mezgec, Novak, Per in Pibernik bodo sezono začeli konec januarja v Španiji na dirki Valenciana, v Dubaju bo začel Mohorič, ki si je za enega prvih ciljev v sezoni postavil Dirko po Italiji. Giro ima v programu tudi Polanc, ki je na prvi od treh tritedenskih dirk v sezoni slavil že na dveh etapah, nazadnje lani na Etni. Polanc bo sicer sezono začel sredi februarja na dirki po Algarveju, na dirki, na kateri je lani zmagal Roglič, pa naj bi se prvič v sezoni predstavil tudi Špilak. Septembrska dirka po Španiji je želja predvsem tistih, ki si želijo nastopiti na svetovnem prvenstvu v Avstriji, kjer kolesarje čaka zahtevna, gorska dirka. Nastopa na Vuelti si želita tako Mohorič kot Polanc.

Koren po letu premora spet na Tour

Na Dirki po Franciji bo zagotovo nastopil Koren, ki se bo v drugi polovici sezone osredotočil na pomoč Italijanu Vincenzu Nibaliju, v prvem delu pa bo dirkal v vlaku Italijana Sonnyja Colbrellija. Na francoski pentlji bo tudi Roglič, najbrž pa tudi Mezgec, saj naj bi na Touru nastopil mladi sprinterski zvezdnik njegove ekipe Caleb Ewan. Mezgec je namreč v zadnjih dveh letih njegov zvesti pomočnik in zadnji mož v sprinterskem vlaku Avstralcev.

Slovenski kolesarji so v lanski sezoni letvico rezultatov postavili zelo visoko. Polanc je slavil na Giru, Roglič na Touru in Mohorič na Vuelti. Roglič je bil med vsemi daleč najuspešnejši, saj je slavil tudi dve etapni zmagi na Dirki po Baskiji, na Dirki po Algarveju je zmagal skupno, dobil je tudi etapo na Dirki po Romandiji, ob tem pa osvojil še srebro na svetovnem prvenstvu na Norveškem v vožnji na čas.

Priložnosti za poseganje po kolesarskih zvezdah bodo imeli precej, na koledarju Mednarodne kolesarske zveze Uci je letos 37 dirk za točke svetovne serije, ki se bo začela v torek v Avstraliji, končala pa 21. oktobra z dirko Guangšji na Kitajskem.

Kaj bo s Froomom?

Lani je bil najboljši v skupnem seštevku serije Belgijec Greg van Avermaet, med ekipami pa Sky, ki je ob koncu lanskega leta dobila velik madež na vse uspehe, saj je v javnost prišla novica, da je prvi zvezdnik ekipe Britanec Chris Froome med Dirko po Španiji oddal pozitiven dopinški vzorec. Primer je še odprt, poraja pa se vprašanje, kako bo odreagirala mednarodna zveza. V preteklosti je za tovrstne primere že izrekla prepoved nastopanja, če enako stori s Froomom, bo Britanec ostal brez zmage na Vuelti.

Van Avermaetov primat bo skušal ogroziti trikratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan, ki je z Belgijcem v lanski sezoni predvsem na enodnevnih dirkah bil pravo bitko. Po številu zmag na klasikah sta na prvem mestu še en junak enodnevnih dirk v lanski sezoni Belgijec Philippe Gilbert in Španec Alejandro Valverde, oba sta jih zbrala po 12. Na tej lestvici je tudi Slovenija, ki je po zaslugi treh zmag Špilaka in ene Boleta ter Brajkoviča 14.

Sredi junija jubilejna Dirka po Sloveniji

Prva dirka na slovenskih tleh bo 25. februarja za veliko nagrado Izole. Državno prvenstvo v vožnji na čas bo 8. junija v sklopu Maratona Franja, cestno prvenstvo bo 24. junija v Mirni Peči, še predtem bo od 13. do 17. junija že 25. Dirka po Sloveniji.

T. O.