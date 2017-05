Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tom Dumoulin je v sijajni formi in na dobri poti, da prvič v karieri zmaga na eni od treh največjih tritedenskih dirk. Pri tem mu gre na roko spored etap, saj bo prav zadnji dan na sporedu kronometer, kjer nima konkurence. Foto: EPA Vse gorske etape do zdaj so imele takšen profil, da je bilo 200 km ravnine in klanec na koncu. Številni so imeli še sveže noge, to je bil klanec na eksplozivnost, kjer je lahko Dumoulin do vrha vozil kronometer. Prihajajo pa etape, ko so klanci takoj po štartu, sredi etape in na koncu etap. Upam, da bomo v teh etapah boljši. Gorazd Štangelj Vincenzo Nibali je v skupjnem seštevku četrti, za Tomom Dumoulinom zaostaja tri minute in 40 sekund. A lani je ključni korak k osvojitvi rožnate majice naredil predzadnji dan. Foto: EPA V torek je kraljevska etapa. Kdor bo v težavah, bo hudo plačal. Šteli se bodo mrtvi in bog ne daj, da bi bili zraven. Dvakrat na Stelvio je hud zalogaj. A Nibali je nad 2000 metri dober, teh etap se ne boji. Gorazd Štangelj Jan Polanc bo poskušal zadnji teden Dirke po Italiji osvojiti modro majico za najboljšega v točkovanju gorskih ciljev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Štangelj: Naslednji dnevi so kot naročeni za Nibalija

"Dvakrat na Stelvio je hud zalogaj"

22. maj 2017 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kdor bo v težavah, bo plačal. Šteli se bodo mrtvi in Bog ne daj, da bi bili zraven," pred kraljevsko etapo Gira razlaga Gorazd Štangelj, ki pravi, da se "njegov" Nibali ne bo predal do konca.

Po dnevu počitka za karavano Gira v torek ne bo milosti. 16. etapa (Rovetta - Bormio, 222 km) prinaša tri strašne vzpone: Mortirolo (tokrat z manjkrat obiskane južne strani) in dvakrat Stelvio. Vzpon na Mortirolo bo dolg 12,6 kilometra, največji naklon je 16 odstotkov, povprečni 7,6 odstotka. Na Stelvio bodo kolesarji najprej "plezali" po 21,7 kilometrov dolgi cesti s povprečnim naklonom 7,1 odstotka (vse do najvišje točke letošnje Gira, 2.758 metrov), drugič, s švicarske strani, pa po 13,4 km dolgem vzponu s povprečno naklonino 8,4 odstotka. Na koncu sledi še 20 km spusta do Bormia.

Quintana si mora privoziti precejšnjo zalogo

V rožnati majici je Tom Dumoulin, ki je tudi glavni favorit za končno zmago, saj Nairo Quintana zaostaja že dve minuti in 41 sekund, Vincenzo Nibali pa 3:40. Pri tem je treba izpostaviti, da bo zadnji dan (v nedeljo) na sporedu ravninski kronometer od Monze do Milana (29,3 km), kjer bo vse razen zanesljive zmage Dumoulina presenečenje. "Potrudili se bomo za zmago. Naslednjih pet etap nam je v teoriji naklonjenih. Dumoulin je bil do zdaj zelo dober, a videli bomo, kako bo v Alpah," je povedal Quintana, ki je precej optimističen pri oceni, da bi moral imeti pred zadnjim dnevom vsaj 40 sekund zaloge pred Dumoulinom, da bi lahko računal na končno zmago.

Prihajajo etape, ko bodo klanci povsod

A tudi v tem primeru bi moral biti od torka do zadnje etape Kolumbijec tri minute hitrejši od Nizozemca, ki je za zdaj na klancih deloval sijajno, res pa je, da bo zdaj zgodba drugačna, o čemer nam je v telefonskem pogovoru razlagal športni direktor Bahrain-Meride Gorazd Štangelj, ki ni nič razočaran, ker je Vincenzo Nibali precej oddaljen od rožnate majice "Do zdaj nismo delali napak, takšno je realno stanje. Vse gorske etape do zdaj so imele takšen profil, da je bilo 200 km ravnine in klanec na koncu. Številni so imeli še sveže noge, to je bil klanec na eksplozivnost, kjer je lahko Dumoulin do vrha vozil kronometer. Prihajajo pa etape, ko so klanci takoj po štartu, sredi etape in na koncu etap. Upam, da bomo v teh etapah boljši."

Ob tem velja omeniti tudi visoko nadmorsko višino. Telo se nad 2000 metri odziva drugače. Dumoulin je posebej presenetil na vzponu na Oropo, ko je na koncu celo pospešil in si pred Quintano nabral še nekaj dodatnih sekund prednosti. "Oropa je bila zanj kruh. Spominjam se etap, ki jih je dobival na Vuelti. To so bili stopničasti klanci, kjer je strme delo zvozil matematično, na manj položnih delih pa je dodal svoje. Tudi tokrat je Quintana na Oropo napadal, Dumoulin pa se ni menil za to. Na položnejših delih je vozil kot kronometrist in ko vse to sešteješ, je imel povprečno boljši izkoristek."

"Dvakrat na Stelvio je hud zalogaj"

Kako pa Štangelj ocenjuje dozdajšnji potek 100. Dirke po Italiji. Nibali je vendarle veljal za velikega favorita, a to ni uresničil. "Nibali je nekajkrat izgubljal, ko na to nismo računali. Po kronometru je bila sicer morala v ekipi visoka, čeprav je res, da je Dumoulin odpeljal bolje, kot smo pričakovali. Etapa s ciljnim vzponom na Oropo nas je spet postavila na realna tla. A Giro se konča v nedeljo. Ne bomo popuščali. Slej ko prej se bo plošča obrnila. V torek je kraljevska etapa. Kdor bo v težavah, bo hudo plačal. Šteli se bodo mrtvi in Bog ne daj, da bi bili zraven. Dvakrat na Stelvio je hud zalogaj. A Nibali je nad 2000 metri dober, teh etap se ne boji, na spustih je odličen, tudi ekipa mu vliva samozavest."

Dumoulin na Giro prišel z malo kilogrami

Štangelj torej pravi, da Nibali še ni rekel zadnje besede: "Pripravljen je na te najtežje etape. To je njegov teren in se veseli. Poskušal bo potegniti največ, res pa je, da nismo računali s takšnim zaostankom pred odločilnim tednom." Je Štanglja Dumoulin zelo presenetil? "Do neke da, odlično je kolesaril na Blockhaus, gladko je dobil kronometer in še etapo na Oropo. Pred Girom smo ugibali, kako je pripravljen, saj od dirke Liege-Bastogne-Liege ni več dirkal, ampak je bil stalno na pripravah. Ko je prišel na Giro, smo videli, da je ekstremno suh in se spraševali, ali bo zato slabši v kronometru, kar se ni zgodilo. Da je dober v klanec, pa je dokazal že na Vuelti."

Spomnimo, da je bil Dumoulin leta 2015 pred končno zmago na Vuelti, a je predzadnji dan izgubil rdečo majico. Gorazda Štanglja smo prosili še za komentar dirkanja Jana Polanca: "Super mu gre, ima tudi možnosti za modro majico, a bo moral jutri v beg, če jo želi osvojiti. Ne bo mu lahko, veliko kandidatov bo za beg, ima pa močne noge. Govoril sem z njim, pravi, da ni tako grozno utrujen. Tudi v nedeljo je pokazal, da je še precej svež. Skupno 14. mesto je odraz tega."

Tomaž Okorn