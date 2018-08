Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jan Tratnik se vrača v elitno ekipo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Tratnik osmi Slovenec v Bahrain Meridi

Zdaj vozi za poljsko ekipo

13. avgust 2018 ob 14:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ekipa svetovne serije Bahrain Merida nadaljuje nakupe slovenskih kolesarjev. V naslednji sezoni bo v njenem dresu vozil tudi 28-letni Jan Tratnik.

Idrijčan, član poljske kontinentalne ekipe CCC Sprandi Polkowice, je leta 2011 že bil član elite. Takrat je tekmoval za Quick Step.

Tratnik je vsestranski kolesar, v zadnjem času je močno napredoval tudi v kronometru, v katerem je tudi državni prvak. Na cesti je bil evropski prvak v konkurenci do 23 let.

"Jan je lahko dober pomočnik, lahko pa tudi dober kapetan. Od njega pričakujemo, da bo pomočnik na belgijskih klasikah. Znan je po agresivni vožnji, a njegovi pobegi so dostikrat tudi uspešni. Zelo koristen bo tudi v moštvenih kronometrih," ima o Idrijčanu visoko mnenje športni direktor bahrajnske ekipe Gorazd Štangelj.

"Bahrain Merida je eno od najboljših moštev na svetu in še napreduje. Zelo sem vesel, da bom del njene zgodbe. Hvala vodstvu ekipe, ker ima zaupanje vame in mi je omogočilo vrnitev v svetovno serijo. Naredil bom vse, da bi še napredoval in se ekipi oddolžil za zaupanje," je dejal Tratnik.

Za Bahrain Merido od Slovencev v letošnji sezoni tekmujejo Matej Mohorič, Grega Bole, Borut Božič, Kristijan Koren, Luka Pibernik, David Per in Domen Novak.

