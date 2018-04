Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Michael Valgren je slavil največjo zmago kariere. Foto: EPA Dodaj v

Valgren na dirki Amstel Gold Race kronal odlično delo Astane

Jerman peti na ZLM tour, Hrastnikova tretja na Pohorju

15. april 2018 ob 17:17

Valkenburg - MMC RTV SLO, STA

Danec Michael Valgren je zmagovalec kolesarske dirke Amstel Gold Race. Član Astane je bil v šprintu v Valkenburgu močnejši od Romana Kreuzigerja.

Na uvodni dirki ardenskega trojčka (sredi tedna sledi Valonska puščica, nato pa še zadnja pomladanska klasika Liege-Bastogne-Liege) je po 263 kilometrih dirkanja tretje mesto osvojil Enrico Gasparotto, zmagovalec dirke pred dvema letoma, ko je bil Valgren drugi. Skupina s Petrom Saganom, ki je osvojil četrto mesto, je v cilj prišla z dvanajstimi sekundami zaostanka.

Drugi napad je bil uspešen

Ko je Alejandro Valverde napadel na Guelhemmerberg (predzadnji vzpon), se je izoblikovala skupina osmih kolesarjev, v kateri je bil tudi Sagan, le Astana pa je imela dva predstavnika, poleg Valgrena še njegovega rojaka Jakoba Fuglsanga. Na zadnji klanec je Valgren že prevzel pobudo, vendar sta Sagan in Tim Wellens pokrila napad, ko je Valgren 2,5 km pred ciljem spet pospešil, pa odgovora favoritov kar ni bilo.

Boleta ni bilo v ospredju

Le Kreuziger in Gasparoto sta se pognala za Valgrenom, pri čemer Italijan ni imel resnih možnosti za zmago. V dolgem ciljem šprintu je imel Valgren veliko več moči od Kreuzigerja in se je veselil druge zmage sezone na enodnevnih klasikah. Februarja je zmagal na dirki Omloop Het Nieuwsblad. Od Slovencev je nastopil le Grega Bole, ki ni bil v ospredju.

Maastricht-Valkenburg, 263 km: 1. M. VALGREN DAN 6:34:25 2. R. KREUZIGER ČEŠ vsi 3. E. GASPAROTTO ITA isti 4. P. SAGAN SLK čas 5. A. VALVERDE ŠPA +0:12 6. T. WELLENS BEL vsi 7. J. ALAPHILIPPE FRA 8. J. FUGLSANG DAN isti 9. L. CRADDOCK ZDA 10. J. VANENDERT BEL čas

Na ženski različici dirke je na 117 kilometrov dolgi trasi zmagala Nizozemka Chantal Blaak. Z devetim mestom se je izkazala članica BTC City Ljubljane, Eugenia Bujak, poljska kolesarka, ki od letošnje sezone nastopa s slovenskim potnim listom.

Jerman peti na ZLM tour

Slovenska kolesarska reprezentanca do 23 let se je v soboto udeležila dirke ZLM tour, ki je štela za točke pokala narodov. Žiga Jerman je zasedel peto mesto, kar je po zmagi na dirki Gent-Wevelgem še en lep uspeh. "Dirka je bila hitra in nervozna. Imeli smo pokrit beg, v katerem je bil Jon Božič. Na polovici dirke sem padel in moral zamenjati kolo. Potem sem porabil veliko moči, da sem prišel nazaj. V sprintu mi je veliko pomagal Tadej Pogačar in sem mu zelo hvaležen za to. Za tretje, četrto in peto mesto je bil fotofiniš. Zmanjkala sta mi dva centimetra in na koncu sem bil peti, kar je vseeno lep rezultat," je dejal Jerman.

Monika Hrastnik tretja na Pohorju

Mariborsko Pohorje je gostilo prvo tekmo evropskega pokala nove sezone v spustu z gorskimi kolesi. Aktualna evropska prvakinja Monika Hrastnik je osvojila tretje mesto. Zmagala je Francozinja Myriam Nicole. Na moški dirki je zmagal Britanec Laurie Greenland pred Francozom Amauryjem Pierronom in Novozelandcem Brookom McDonaldom. Miran Vauh je bil na šestem mestu najboljši Slovenec.

