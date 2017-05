Vzgoja, ki je dala nepopustljivega borca

Jan Polanc bi lahko modro majico pripeljal v Milano

16. maj 2017 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Niti enkrat mu ni bilo treba reči, naj gre na trening, niti enkrat ni zajokal. Je borec, kot ga ni," o svojem sinu Janu pravi Marko Polanc.

Stota izvedba Dirke po Italiji je imela v prvem tednu dva vrhunca: simultanko Naira Quintane na nedeljski etapi s ciljem na Blockhaus in izjemen beg Jana Polanca v četrti etapi. Polanc je za nagrado dobil tudi modro majico najboljšega hribolazca, ki jo za zdaj uspešno brani. Njegov oče in trener Marko Polanc je v pogovoru za MMC povedal, da bi jo lahko nosil vse do cilja v Milanu.

Ni še čas za deseterico na Giru

"Možnosti so, bomo pa videli, kakšne bodo zahteve njegove ekipe. Če bo dobil novo priložnost za beg, bi lahko še pobiral točke za točkovanje gorskih ciljev. Se bo pa moral osredotočiti le na modro majico in ne na visoko skupno uvrstitev. Sprašujejo me, ali bi lahko popravil najboljšo slovensko skupno uvrstitev na Dirkah po Italiji, deveto mesto Tadeja Valjavca. Menim, da še ni čas za to. Zadnji teden se namreč lahko zgodi marsikaj. En slab dan in že zaostaneš dvajset minut."

Bo imel prednost pred Costo?

Pri ekipi UAE Team Emirates je kapetan Rui Costa, ki pa je na nedeljski etapi za Polancem zaostal dobro minuto in pol, zato bi bil lahko v nadaljevanju dirke v ospredju Polanc. "Trenutno je Jan v boljši formi kot Rui Costa, zato ima lepo popotnico, da bi v preostanku dirke tekmovalci delali nanj. Dobro dirka, tudi po zmagi v četrti etapi, kjer se je zelo iztrošil, na klancih ni izgubljal preveč, kar je znak, da je dober."



Veter morda celo v pomoč

Marko Polanc priznava, da je prejšnji torek uspeh svojega sina spremljal s skoraj tako visokim srčnim utripom, kot ga je imel v vožnji na Etno Jan: "Bil sem precej bolj nervozen kot pred dvema letoma, ko je dobil etapo s ciljem na Abetone. Etapa je bila zelo naporna, v takšnih primerih glavnina večkrat ujame ubežnike kot ne, tako da se je zdelo, da je beg obsojen na neuspeh. Zaradi vetra mu je bilo še težje, čeprav je po drugi strani res, da favoriti za zmago, nekateri že brez pomočnikov, ravno zaradi vetra niso napadali."

Nibali ali Quintana vprašanje, če bi zdržala

Ga je presenetilo, da je kljub peklenskim mukam zdržal do vrha? "Ne. Že neštetokrat je dokazal, da je borec, kot ga jaz ne poznam. Treniram ga in vem, da ne popusti do konca. Vse skupaj je bil odraz njegove volje, velike želje, in potrditev, da lahko z garanjem prideš daleč oziroma da je trud poplačan. Če bi bila v takšnem položaju Nibali ali Quintana, vprašanje, ali bi jima uspelo. Super, da se je tako izšlo, ker če bi ga ujeli 200 metrov pod vrhom Etne, bi vsak zgolj rekel, da je fant sicer dober, a zmagal pa vendarle ni."

"Če boš treniral, boš zaradi sebe"

Je Janova nepopustljivost tudi posledica očetove vzgoje? "Absolutno, nikoli nisem popuščal. Pa ne si zdaj narobe predstavljati, da je moral dirkati zaradi mene. Ko je bil star dvanajst let, je že hodil z menoj na dirke. Rekel sem mu: "Če želiš, treniraj, podprl te bom, ampak to delaš zaradi sebe." Niti enkrat mu ni bilo treba rečt, naj gre na trening, niti enkrat ni zajokal."

Rezerv je še kar nekaj

Kje ima Jan še rezerve? "Kar nekaj jih je. V višinskih pripravah, ki jih je opravil le nekajkrat, v tempiranju forme ... V prejšnjih letih se na tritedensko dirko ni mogel dobro pripraviti, zdaj pa je imel mir in ni imel toliko štartov. Letošnji Giro je imel že ves čas v glavi, odločen je bil, da bo dosegel odmeven uspeh."

Zadnji teden bo Jan najboljši!

Pri zmagi v 4. etapi je pomagalo tudi, da je aprila in maja veliko treniral na Etni. "Gotovo je bilo to dobrodošlo, saj je poznal teren. Vedel je, kje se da pridobiti in kje bi lahko izgubljal. Bolje je lahko razporedil moči. Tam je treniral 19 dni, z njim sta bila tudi moštvena kolega Rui Costa in Simone Petilli. Odlično je pripravljen, če bo zdrav in ne bo kakšnega padca, pričakujem, da bo zadnji teden najboljši. To je zanj četrta tritedenska dirka. Lani je bil na Touru prav tako najmočnejši v zadnjem tednu."

Slovenci se morajo sprijazniti z vlogo pomočnikov

Marko Polanc letos na Giru svojega sina še ne vidi med najboljših deset v skupnem seštevku, v prihodnje pa: "Seveda bo to odvisno tudi od ljudi okrog njega. Slovenski kolesarji imajo to težavo, da Slovenija nima svoje ekipe, ki bi vozila na Giru ali Touru, tako da so kolesarji podrejeni interesom tujcem, kjer pa v prvi vrsti podpirajo svoje kolesarje."

Lani je Nibali čakal do zadnjega

V boju za končno zmago je po mnenju Marka Polanca še vse odprto, čeprav je Nairo Quintana v nedeljo pokazal svojo moč: "Ima sicer minuto in deset sekund prednosti pred Nibalijem, a ni še nič odločeno. Spomnimo se, kako je bilo lani, ko je Nibali Giro dobil predzadnji dan. Ko je bilo najpomembneje, je pridobil dve minuti. Zelo zanimiv bo že torkov kronometer. Koliko bo Quintana izgubil v primerjavi z Nibalijem?"

Italija letos še nima etapne zmage

Zanimivo je, da v prvih devetih etapah niti en italijanski kolesar še ni dobil etape: "Samo predstavljamo si lahko, kako so Italijani poparjeni. Pred 25 leti so osmih etap zmagali na sedmih, zdaj pa je povsem drugače. Pozna se, da tudi v drugih državah delajo dobro in da je konkurenca vedno močnejša."

Tomaž Okorn