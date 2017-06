Vzpon na Roglo bo dal zmagovalca slovenske pentlje

V nedeljo še etapa od Rogaške Slatine do Novega mesta

17. junij 2017 ob 08:23

Celje - MMC RTV SLO

Današnja tretja etapa kolesarske Dirke po Sloveniji bo odločilna za končno razvrstitev, saj tekmovalce iz Zreč čaka vzpon prve kategorije na Roglo. Od 13.30 bo prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Tretja etapa se bo začela ob 10.30 na celjskem Krekovem trgu in bo kolesarje peljala proti Žalcu in nazaj proti Celju, zatem pa skozi Štore, Šentjur, Vojnik in Zreče, na Padeškem Vrhu bo prvi vzpon, na Tinje drugi, v Slovenskih Konjicah pa se bo začelo zares. Takrat bodo najboljši hribolazci začeli voziti svoj ritem, v Zrečah pa se bo začel vzpon proti Rogli. Gre za vzpon prve kategorije, dolg 13,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,5 odstotka.



Prvi kolesar na vrhu bo verjetno tudi končni zmagovalec, saj je v nedeljo na sporedu le še etapa iz Rogaške Slatine do Novega mesta, ko bodo novo priložnost za etapno zmago imeli sprinterji.

V zeleni majici najboljšega kolesarja v skupni razvrstitvi bo iz Celja začel Luka Mezgec, ljubitelji kolesarstva pa upajo, da bo na Rogli prvi Jan Polanc ali kateri drugi Slovenec. Prvi favorit dirke je Poljak Rafal Majka.

R. K.