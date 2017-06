Zahtevno etapo na legendarni Alpe d'Huez dobil Kennaugh

Ocenite to novico!

Porte še naprej z rumeno majico

10. junij 2017 ob 17:25

Alpe d'Huez - MMC RTV SLO/STA

Swift je za Kennaughom, oba sta bila večino dneva v begu, zaostal za 13 sekund, Lopez je 1:11 minute za zmagovalcem čez ciljno črto popeljal še Belgijca Jelleja Vanenderta in Francoza Romaina Bardeta.

V zadnjih 1500 metrih ritma najboljših ni mogel držati Britanec Chris Froome, kar so izkoristili njegovi tekmeci v boju za skupno zmago. Avstralec je močno pospešil, s seboj pa do cilja potegnil Danca Jakoba Fuglsanga, sicer tretjega v skupnem seštevku.

Porte in Fuglsang sta skozi cilj prišla 1:56 minute za Kennaughom, Froome je proti nekdanjemu moštvenemu kolegu Portu izgubil še 23 sekund. V skupnem seštevku ju tako loči 1:02 minute, Fuglsang na tretjem mestu zaostaja 1:15 minute.

Brajkovič 36.

V zahtevni etapi s šestimi vzponi, od tega enim ekstra kategorije in dvema prve kategorije, je bil od Slovencev pričakovano prvi na cilju Janez Brajkovič (Bahrain-Merida) na 36. mestu in s 4:47 minute zaostanka. Njegov moštveni kolega Grega Bole je prišel v cilj kot 133. z 31:02 minute zaostanka. V skupnem seštevku se je Brajkovič povzpel za tri mesta in je z 11:09 minute zaostanka 28. Bole je 97. Borut Božič, tretji Slovenec v dresu bahrajnske ekipe, ki je začel dirko, v petek ni prišel na start etape.

Dirka še povsem ni odločena, saj je pred kolesarji v nedeljo še zadnja etapa, ki bo prav tako zahtevna. Dolga bo 115 km in bo med Albertvillom in Plateau de Solaison vsebovala štiri kategorizirane vzpone, zadnji bo najvišje kategorije.