Zanimanje za slovensko pentljo naraslo tudi za petnajstkrat

Dolgoletni direktor Bogdan Fink je kolesarsko Dirko po Slovenijo ocenil kot zelo pozitivno, veseli ga predvsem zanimanje ljudi iz tujine.

"Dirko ocenjujem zelo pozitivno. Ogromno ljudi po celem svetu si je ogledalo našo državo kot potencialno turistično destinacijo," je povedal Fink in postregel s podatkom, da so objave v zvezi z dirko na družbenih omrežjih in v medijih narasle za deset do petnajstkrat. "Predvsem nas veseli, da so to večinoma ljudje iz tujine, ki jih zanima Dirka po Sloveniji. To se pravi, da je projekt dosegel namen," je povedal Fink.

Zadovoljni so bili tudi kolesarji in osebje ekip, ki se razen nad manjšimi pomanjkljivostmi niso pritoževali. "Tekmovalci so zadovoljni, še bolj so zadovoljni z rezultati. Letos je bilo kar nekaj svetovnih zvezd, ki krojijo svetovno kolesarstvo. Po eni strani smo veseli, da so tu. Po drugi strani pa je to za nas velika odgovornost, da naredimo dobro dirko."

Prihodnje leto bo dirka po Sloveniji praznovala 25. izvedbo. Fink o jubilejni preizkušnji še ni želel razmišljati. Poudaril je, da je cilj njegovega organizacijskega odbora dokončati 24. dirko, nato se bodo ozirali v prihodnost. Je pa dal vedeti, da je dirka tudi s prenosom na športni televiziji Eurosport, novo zeleno podobo in partnerji na pravi poti.

Marsikdo bi si želel, da Dirko po Sloveniji podaljšajo še za kakšen dan ali da kakšno od etap speljejo na katerega od višjih vrhov. "Včerajšnja etapa je bila izredno zanimiva, tehnično in fizično. Kolesarji so prihajali v cilj utrujeni, razlike so bile kar velike. Povedali so, da je bila etapa odlična. Ne moremo vsako leto trase speljati čez Vršič. To je dirka po Sloveniji in mi se vozimo po Sloveniji," je zaključil Fink.

