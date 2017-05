Žilavi Fraile do uspeha kariere - Dumoulin odbil vse napade

Polanc na 30. mestu

17. maj 2017 ob 17:10

Firence - MMC RTV SLO

Nepopustljivi Omar Fraile je dobil 11. etapo Dirke po Italiji. Tom Dumoulin je imel veliko dela, saj so morali kolesarji prevoziti kar štiri kategorizirane vzpone, vseeno pa je zanesljivo zadržal rožnato majico.

Na etapi od Firenc do kraja Bagno di Romagna je po 161 kilometrih drugo mesto po ciljnem šprintu ubežne skupine zasedel Portugalec Rui Costa, tretji pa je bil Francoz Pierre Rolland.

Fraile je bil na najlepši možni način nagrajen za veliko delo, ki ga je opravil v etapi, saj je bil vseskozi v begu. Najprej je združil moči z rojakom Mikelom Lando, potem pa se je prebil v ospredje in na zadnjem vzponu napadel.

"Opazil sem, da mi bo ta etapa pisana na kožo. Zgodaj sem napadel in šel z Lando, saj sem vedel, da si lahko priboriva lepo prednost. Ko so naju dohiteli, sem opazil, da je Rui Costa dobro razpoložen in hiter, a sem bil danes hitrejši. O takšni zmagi sem sanjal že dalj časa, krasno je, da mi je končno uspelo," je povedal Fraile, ki se je veselil največje zmage v karieri.

Z napadom poskusil tudi Nibali

Skupina favoritov je prišla v cilj s skoraj dvominutnim zaostankom. Zelo veliko akcije je bilo na vzponu druge kategorije na Monte Fumaiolo (1.347 m). Poskušal je tudi lanski zmagovalec Gira Vincenzo Nibali, ki ima v skupnem seštevku že skoraj tri minute zaostanka. Do cilja je nato sledilo še 26 km spusta.

Polanc in Fraile imata po 44 točk

Jan Polanc je prišel na cilj v manjši skupini skupaj z Nizozemcem Stevenom Kruijswijkom in Britancem Geraintom Thomasom, za skupino z rožnato majico je zaostala 48 sekund. S zaostankom dveh minut in 25 sekund je Polanc zasedel 30. mesto, skupno je zdaj 18., za vodilnim Dumoulinom pa zaostaja sedem minut in 39 sekund. Polanc je zadržal modro majico najboljšega na gorskih ciljih. Do novih točk ni prišel, še vedno jih ima 44, toliko kot po novem tudi Fraile, a majico bo vsaj še v četrtek nosil Slovenec.

Dumoulin zelo zadovoljen

V skupnem seštevku med prvo peterico ni bilo sprememb. "Pričakovali smo težko dirko in res je bila. Prav tako smo pričakovali, da bodo napadli tisti, ki zaostajajo pet ali šest minut in tudi to se je zgodilo. Danes se lahko spet zahvalim ekipi, opravila je odlično delo. Uspeli so poloviti pobege in vedel sem, da se bodo tudi druge ekipe trudile, glede na to, kdo je bežal. Res sem vesel, da sem zadržal rožnato majico," je povedal Dumoulin, ki je v torek v velikem slogu dobil kronometer.

12. etapa bo pretežno ravninska, kolesarji pa bodo med krajema Forli in Reggio Emilia opravili 234 kilometrov.

11. etapa, Firence-Bagno di Romagna, 161 km: 1. O. FRAILE ŠPA 4:23:17 2. R. COSTA POR 3. P. ROLLAND FRA vsi 4. T. KANGERT EST 5. G. VISCONTI ITA isti 6. B. HERMANS BEL 7. D. CATALDO ITA čas 8. S. PETILLI ITA 9. M. MONFORT BEL +0:03 10. L. DE PLUS BEL isti čas ... 30. J. POLANC SLO 2:25 100. J. TRATNIK SLO 16:18 144. K. KOREN SLO 25:58 145. L. PIBERNIK SLO vsi 146. L. MEZGEC SLO isti 166. M. MOHORIČ SLO čas

Vrstni red po 11. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 47:22:07 2. N. QUINTANA KOL +2:23 3. B. MOLLEMA NIZ 2:38 4. T. PINOT FRA 2:40 5. V. NIBALI ITA 2:47 6. A. AMADOR KOS 3:05 7. B. JUNGELS LUKS 3:56 8. T. KANGERT EST 3:59 9. D. POZZOVIVO ITA 4:05 10. I. ZAKARIN RUS 4:17 ... 18. J. POLANC SLO 7:39 112. J. TRATNIK SLO 1:27:59 128. L. PIBERNIK SLO 1:28:49 134. M. MOHORIČ SLO 1:40:46 139. K. KOREN SLO 1:42:02 152. L. MEZGEC SLO 1:49:20

A. G.