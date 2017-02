30 točk Dragića ni zadostovalo - Philadelphia končala izjemen niz Miamija

Glasni žvižgi niso zmedli Duranta ob vrnitvi v Oklahomo

12. februar 2017 ob 05:08

Philadelphia, Oklahoma - MMC RTV SLO

30 točk Gorana Dragića ni bilo dovolj za nadaljevanje zmagovitega niza Miamija v Ligi NBA. Philadelphia je z zmago s 117:109 shladila Vročico.

Izbranci Erika Spoelstre niso poznali poraza vse od 13. januarja v Milwaukeeju, nanizali so 13 zmag zapored, kar je najdaljši niz v Ligi NBA v letošnji sezoni in tretji najdaljši v zgodovini kluba. Še nikoli v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu se ni zgodilo, da bi ekipa, ki ima več porazov kot zmag, nanizala 13 zmag zapored.

Dragić je bil najboljši strelec tekme v Wells Fargo Centru, zadel je 12 izmed 21 metov iz igre, dvakrat je bil natančen izza črte. Zbral je tudi pet skokov in dve podaji, a je izgubil kar sedem žog. James Johnson je dodal 26 točk s klopi. Pri Sixersih je celotna prva peterka, skupaj pa kar sedem košarkarjev preseglo deset točk. Nerlens Noel, Robert Covington in Dario Sarić so prispevali po 19 točk. Odlični center Joel Embiid je izpustil že deveto tekmo zapored zaradi poškodbe levega kolena.

"Gogi" je sredi druge četrtine izenačil na 41:41, nato pa so gostitelji z delnim izidom 9:0 prevzeli pobudo in odšli na odmor s šestimi točkami prednosti (54:48). Noel je dosegel uvodnih pet točk drugega polčasa, prednost Philadelphie pa se je nato vseskozi gibala okoli desetih točk. S serijo 7:0 se je Miami štiri minute in pol pred koncem približal (100:96). Covington je odgovoril s trojko in Sixersi so z delnim izidom 10:1 prišli do odločilne prednosti (110:97).

"Sixersi so bili neusmiljeni. Vse od začetka tekme smo bili v zaostanku, niti malce niso popustili. Od prve do zadnje minute so igrali zelo zavzeto," je priznal trener Spoelstra, ki še vedno računa na preboj v končnico. Miami ima le dva poraza več od osmouvrščenega Detroita, v ponedeljek pa bo gostil Orlando.

Durant s 34 točkami odgovoril na glasne žvižge

Kevin Durant se je prvič vrnil v Oklahomo in prejel glasne žvižge. Najprej so ga navijači izžvižgali že ob predstavitvi igralcev v Chesapeake Energy Areni, nato pa še ob vsakem dotiku žoge. Zvezdnik, ki je poleti po osmih odličnih sezonah odšel v Oakland, je nekdanjim soigralcem nasul 34 točk in devet skokov za zanesljivo zmago Golden Stata (114:130). Na prvih dveh srečanjih v letošnji sezoni v Oracle Areni je bil še bolj razpoložen (39 in 40 točk).

Motivirani gostitelji so začeli sijajno in povedli s 17:10. Vzdušje v dvorani je bilo na nivoju tekme v končnici, igralci pa so bili zelo motivirani za tekmo rednega dela sezone. Andre Iguodala in Stephen Curry sta s trojkama poskrbela za vodstvo Golden Stata po prvi četrtini (24:30).

Westbrook vsega ni zmogel sam

Ko so pri Oklahomi vstopili rezervisti, so se Warriorsi razleteli po parketu. Klay Thompson je zadel trojko po podaji Draymonda Greena v 15. minuti (26:42). Westbrook (47 točk, 11 skokov in 8 podaj) je bil edini razigrani košarkar pri Oklahomi, pri Golden Statu pa so zadevali vsi glavni aduti. Durant je s silovitim zabijanjem po protinapadu zaključil polčas (50:73) in težko je bilo verjeti, da bi se lahko izbranci Billyja Donovana še vrnili v igro.

V tretji četrtini sta si Westbrook in Durant izmenjala nekaj krepkih besed. V zelo napetem vzdušju sta se zapletla tudi Andre Roberson in Durant, ki sta oba prejela tehnični napaki. Sredi zadnje četrtine je Oklahoma na krilih sijajnega Westbrooka znižala na 98:110, a je Thompson takoj odgovoril s trojko. Bojevniki so zadeli skupaj 13 trojk. Curry, Thompson in Durant so skupaj prispevali kar 86 točk.

Sobotne tekme:

PHILADELPHIA - MIAMI 117:109

Noel, Covington in Šarić po 19, Ilyasova in Henderson po 14, McConnell in Stauskas po 11; Dragić 30 (12/21 iz igre, 2/4 za tri), 5 skokov, 2 podaji, 2 ukradeni žogi in 7 izgubljenih žog v 37 minutah, J. Johnson 26, T. Johnson 17, Ellington 16, Whiteside 12 in 19 skokov, McGruder 4, White in Reed po 2.

CLEVELAND - DENVER 125:109

James (11/16 iz igre in 12 podaj) in Irving po 27, Love 16; Jokić 27 in 13 skokov, Harris in Murray po 16.

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE 114:130

Westbrook 47 (14/26 iz igre, 3/10 za tri), 11 skokov, 8 podaj in 11 izgubljenih žog, Oladipo 20, Adams 13; Durant 34 (12/21 iz igre, 3/6 za tri) in 9 skokov, Curry in Thompson po 26, McGee 16.

CHARLOTTE - LA CLIPPERS 102:107

Batum 25, Kaminsky 20, Belinelli 17; Crawford 22 (5/8 za tri), Griffin 20 in 12 skokov, Rivers 18.

INDIANA - MILWAUKEE 100:116

Miles 23, Ellis in Turner 18; Antetokounmpo 20, 10 podaj in 8 skokov, Teletović 19, Monroe in Brogdon po 17.

HOUSTON - PHOENIX 133:102

Harden 40 (8/15 za tri), Beverley 18 in 10 podaj, Anderson 16; Booker 18, Warren 14.

DALLAS - ORLANDO 112:80

Matthews 20, Nowitzki in Curry po 14; Biyombo 15, Fournier 14.

UTAH - BOSTON 104:112

Hayward 31, Hill 22; Thomas 29, Olynyk 19, Horford in Green po 16.

Nedeljske tekme:

MINNESOTA - CHICAGO

NEW YORK - SAN ANTONIO

TORONTO - DETROIT

SACRAMENTO - NEW ORLEANS

A. G.