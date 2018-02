33 točk Dragića, novo ponižanje Clevelanda

Izgubil tudi Golden State

4. februar 2018 ob 07:19

Goran Dragić je prvič v sezoni presegel 30 točk, vseeno pa ni mogel preprečiti tretjega zaporednega poraza Miamija, ki je tokrat klonil v Detroitu s 111:107.

Slovenski kapetan je ob metu 13/23 dosegel 33 točk. Pri Pistonsih je bil spet opazen novinec v ekipi Blake Griffin (16 točk), ki je 44 sekund pred koncem zadel trojko za 108:101. Dragić je v naslednjem napadu ob prekršku zadel trojko in znižal na 108:105. A na drugi strani je bil pri svojem edinem metu za tri točke natančen Ish Smith (25 točk).

Drummond šestič dosegel 20+20

Trener Detroita Stan Van Gundy kljub drugi zmagi z Griffinom v ekipi ni bil popolnoma zadovoljen: "V napadu moramo narediti sistem, v katerem bo Griffin prikazal najboljše igre. Na začetku zadnje četrtine, ko je bil na klopi, smo videli, da je igra brez njega bolj tekoča." Pri Detroitu je Andre Drummond še šestič v sezoni dosegel 20+20 (natančno 23 točk in 20 skokov).

Rakete zadele 19 trojk

Cleveland je še naprej nemočen, saj je pred svojimi gledalci izgubil proti Houstonu z 88:120. Rakete so bile toliko boljše, da jim niti slučajno ni bilo treba glavnino žog usmeriti k Jamesu Hardnu (dosegel je le 16 točk, kar je komaj polovica povprečja v sezoni). Chris Paul je dosegel 22 točk, točko manj je dodal Ryan Anderson. Zmagovalci so zadeli bistveno več trojk (19:8).

James: Spet so nas zbrcali

Pri gostiteljih je LeBron James dosegel vsega 11 točk. "Nimam besed," je po slabi predstavi najprej izustil novinarjem in komentiral dejstvo, da so bili spet ponižani v prenosu na nacionalni televiziji: "Do konca sezone ne smejo več prenašati naših tekem. Vedno, ko smo v prenosu, nas vsi zbrcajo, enostavno nimam besed."

Jokić dosegel odločilnih pet točk

Izgubil je tudi prvak Golden State, ki je v gosteh moral priznati premoč Denverju (115:108). Bojevniki so v drugem polčasu že vodili z 12 točkami razlike, a so se gostitelji vrnili. Dobri dve minuti pred koncem je Kevin Durant (31 točk) blokiral zabijanje Garyja Harrisa (16), žoga je prišla do Nikole Jokića (19), ki je zadel trojko. Na drugi strani je Steph Curry (24) zgrešil met, Jokić pa je s prostima metoma povišal na 109:104 in tekma je bila odločena. To je bila četrta medsebojna tekma teh ekip, vsaka je zmagala po dvakrat.

Liga NBA, tekme 3. februarja:

DETROIT - MIAMI 111:107

Smith 25, Drummond 23 in 20 skokov, Griffin 16; Dragić 33 (met: 13/23), 2 skoka, 6 podaj, Richardson, Olynyk 19.

LA CLIPPERS - CHICAGO 113:103

Gallinari in Harris po 24, Williams 21; LaVine 21, Zipser 16.

INDIANA - PHILADELPHIA 100:92

Boganović in Oladipo po 19; Embiid 24 in 10 skokov, Šarić 16.

ORLANDO - WASHINGTON 98:115

Simmons in Hezonja po 15; Porter Jr. 20, Satoransky 19, Beal 18.

CLEVELAND - HOUSTON 88:120

Thomas in Smith po 12, James 11 (met iz igre: 3/10), 9 skokov in 9 podaj; Paul 22 in 11 podaj, Green 17, Harden 16.

DENVER - GOLDEN STATE 115:108

Barton 25, Jokić 19, Harris 16; Durant 31, Curry 24, Thompson 16.



SAN ANTONIO - UTAH 111:120

Aldridge 31, Ginobili 13; Rubio 34, O'Neale 18, Favors 14.



MINNESOTA - NEW ORLEANS 118:107

Butler 30, Towns 22 in 16 skokov, Wiggins in Jones po 15; Davis 38, Mirotić 18 in 12 skokov.



SACRAMENTO - DALLAS 99:106

Fox in Temple po 15; Barnes 18, Powell 17, Nowitzki 15.

Tekme 4. februarja:

BOSTON - PORTLAND

BROOKLYN - MILWAUKEE

NEW YORK - ATLANTA

TORONTO - MEMPHIS

OKLAHOMA CITY - LA LAKERS

PHOENIX - CHARLOTTE

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 53 38 15 71,7 TORONTO RAPTORS 51 35 16 68,6 CLEVELAND CAVALIERS 51 30 21 58,8 WASHINGTON WIZARDS 52 30 22 57,7 INDIANA PACERS 54 30 24 55,6 MILWAUKEE BUCKS 51 28 23 54,9 MIAMI HEAT 53 29 24 54,7 PHILADELPHIA 76ERS 50 25 25 50,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 51 25 26 49,0 NEW YORK KNICKS 53 23 30 43,4 CHARLOTTE HORNETS 51 22 29 43,1 BROOKLYN NETS 53 19 34 35,8 CHICAGO BULLS 52 18 34 34,6 ORLANDO MAGIC 51 15 36 29,4 ATLANTA HAWKS 52 15 37 28,8 ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 53 41 12 77,4 HOUSTON ROCKETS 51 38 13 74,5 SAN ANTONIO SPURS 55 34 21 61,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 56 34 22 60,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 53 30 23 56,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 52 29 23 55,8 NEW ORLEANS PELICANS 52 28 24 53,8 DENVER NUGGETS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 51 26 25 51,0 UTAH JAZZ 52 24 28 46,2 LOS ANGELES LAKERS 51 20 31 39,2 MEMPHIS GRIZZLIES 51 18 33 35,3 PHOENIX SUNS 53 18 35 34,0 DALLAS MAVERICKS 53 17 36 32,1 SACRAMENTO KINGS 52 16 36 30,8

