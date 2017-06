39 točk Duranta za prvi prstan in peti naslov Bojevnikov

Peti poraz Jamesa v finalnih serijah

13. junij 2017 ob 03:00,

Kevin Durant je veliki junak finala Lige NBA. Na peti tekmi je Clevelandu nasul kar 39 točk, Golden State pa je zmagal s 129:120 in dobil serijo s 4:1 v zmagah.



To je drugi naslov za Bojevnike v zadnjih treh letih in sladko maščevanje za lanski poraz v finalu, ko se je Cleveland vrnil po zaostanku z 1:3 v zmagah. V letih 1947 in 1956 so Warriorsi naslova osvojili še v Filadelfiji, v letih 1975 in 2015 pa že v Oaklandu. Tako prepričljivi niso bili nikoli, v letošnji končnici so izgubili le enkrat - prejšnji petek v Quicken Loans Areni.

Najkoristnejši igralec (MVP) finala je seveda Durant, ki je na vseh tekmah presegel 30 točk in končno osvojil prvi šampionski prstan. Na parket je takoj po koncu tekme prišla njegova mati, ki je njegova največja navijačica.

Odločilno prednost so si Warriorsi priigrali v drugi četrtini, ki so jo dobili z 38:23. Cavaliersi so zelo dobro začeli in povedli z 41:33. Ključen je bil delni izid 28:4 za Golden State, ki je imel tri minute pred odmorom že 16 točk naskoka (61:45).

LeBron James je bil najboljši strelec tekme z 41 točkami, a je že petič v karieri izgubil finalno serijo. Ogromnega razočaranja ni mogel skriti, takoj po koncu tekme je odhitel v garderobo. Kyrie Irving je prispeval 26 točk, J. R. Smith pa je zadel kar sedem trojk (25 točk). Znova je popolnoma odpovedala klop Clevelanda, ki je dosegla le sedem točk. Rezervisti Golden State pa so dosegli kar 35 točk.

Vrtoglave cene za najboljše vstopnice

Cene vstopnic za peto tekmo so se v redni prodaji v soboto gibale med 575 in 975 ameriškimi dolarji. V nedeljo je potekal boj za vstopnice, ki jih prodajajo lastniki sezonskih kart. Nekdo je odštel rekordnih 133.000 zelencev za dve vstopnici v prvi vrsti. Dve vstopnici sta se prodajali tudi po ceni med 80.000 in 90.000 ameriškimi dolarji.

Finale, peta tekma:

GOLDEN STATE (1) - Cleveland (2) 4:1

129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

19.596; Durant 39 (14/20 iz igre, 5/8 za tri), 7 skokov in 5 podaj, Curry 34 (10/20 iz igre, 2/9 za tri, prosti meti 12/15) in 10 podaj , Iguodala 20 (9/14 iz igre), K. Thompson 11, Green 10 in 12 skokov, McCaw 6, Livingston 5, West 4; James 41 (19/30 iz igre, 2/5 za tri), 13 skokov in 8 podaj, Irving 26, Smith 25 (7/8 za tri), T. Thompson 15 in 8 skokov, Love 6 in 10 skokov, Jefferson 4, Korver 3.

Met iz igre: 46/90; 47/88

Met za tri točke: 14/38; 11/24

Prosti meti: 23/28; 15/23

Skoki: 42; 40

Podaje: 27; 22



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Vsi izidi in MVP-ji finalnih serij v zadnjih 20 letih:

1995-96: Chicago Bulls - Seattle Supersonics 4:2, MVP: Michael Jordan, Chicago

1996-97: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2, MVP: Michael Jordan, Chicago

1997-98: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2, MVP: Michael Jordan, Chicago

1998-99: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1, MVP: Tim Duncan, San Antonio

1999-00: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2, MVP: Shaquille O'Neal, LA Lakers

2000-01: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1, MVP: Shaquille O'Neal, LA Lakers

2001-02: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0, MVP: Shaquille O'Neal, LA Lakers

2002-03: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2, MVP: Tim Duncan, San Antonio

2003-04: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1, MVP: Chauncey Billups, Detroit

2004-05: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3, MVP: Tim Duncan, San Antonio

2005-06: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2, MVP: Dwyane Wade, Miami

2006-07: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0, MVP: Tony Parker, San Antonio

2007-08: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2, MVP: Paul Pierce, Boston

2008-09: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1, MVP: Kobe Bryant, LA Lakers

2009-10: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3, MVP: Kobe Bryant, LA Lakers

2010-11: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2, MVP: Dirk Nowitzki, Dallas

2011-12: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1; MVP: LeBron James, Miami

2012-13: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3; MVP: LeBron James, Miami

2013-14: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1; MVP: Kawhi Leonard, San Antonio

2014-15: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2; MVP: Andre Iguodala, Golden State

2015-16: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3; MVP: LeBron James, Cleveland

2016-17: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1; MVP: Kevin Durant, Golden State





