3x3 Piran zmagovalec mastersa v Čengduju, Finžgar MVP

V polfinalu Piran z 20:15 premagal Kranj

25. september 2017 ob 18:12

Čengdu - MMC RTV SLO

Košarkarji 3x3 Pirana so zmagovalci turnirja serije masters v Čengduju na Kitajskem. V finalu so s točko razlike ugnali srbski Zemun. Kranj je turnir končal na četrtem mestu, Ljubljana pa na petem.

Vse tri slovenske ekipe so uspešno opravile sobotni skupinski del in se prebile v četrtfinale. Tam so se morali posloviti košarkarji Ljubljane, saj jih je Kranj premagal s 14:12. V polfinalu sta se znova srečali slovenski ekipi, Piran je bil z 20:15 uspešnejši od Kranja in se prebil v veliki finale, kjer so z 19:18 ugnali prvega nosilca turnirja, srbski Zemun.

Najboljši igralec turnirja (MVP) je postal Simon Finžgar. Za zmagovalce mastersa so igrali še Adin Kavgić, Gašper Ovnik in Anže Srebovt. Ljubljano so zastopali Blaž Črešnar, Jasmin Hercegovac, Aleš Kunc in Želimir Zagorac, za ekipo iz gorenjske prestolnice pa so igrali Boris Jeršin, Mensud Julević, Jasmin Perkovič in Siniša Štemberger.

Finale:

PIRAN - ZEMUN 19:18

Polfinale:

RIGA - ZEMUN 16:20

KRANJ - PIRAN 15:20

Četrtfinale:

NOVI SAD AL-WAHDA - RIGA 13:18

ZEMUN - PEKING 22:7

LJUBLJANA - KRANJ 12:14

PIRAN - TOKIO 21:7

