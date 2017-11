70-odstotno zadovoljstvo Trifunovića – sliko (nekoliko) kvari le skok

Prva peterka razigrana in uigrana

25. november 2017 ob 07:44

Ljubljana

Novi selektor košarkarske reprezentance Rado Trifunović je bil v večini zadovoljen s predstavo ob prvi zmagi Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, izpostavil je le beloruski napadalni skok.

Kar 17 odbitih žog so Belorusi ujeli v napadu, skok sicer dobili z 41:33, a vseeno Stožice zapustili z zanesljivim porazom (87:74). Slovenija je odigrala prvo srečanje kot evropski prvak in nadaljuje zmagoviti niz. Nazadnje je uradno tekmo izgubila pred dobrima dvema letoma, od tedaj pa je nanizala že 16. zaporednih zmag. Najboljša reprezentanca stare celine se je le nekaj več kot dva meseca po največjem uspehu slovenskega športa predstavila domači publiki, na ogled je bil tudi pokal Nikolaja Semaška, gledalcev pa se je v Stožicah zbralo le 7.000, vendar so ti pripravili dobro vzdušje.

Evropskim prvakom dostojen je bil začetek nove poti reprezentance, ki je prebila led na poti proti svetovnemu prvenstvu 2019, kar bi bil že četrti zaporedni nastop izbrane vrste na srečanju najboljših na svetu. Zdaj je Slovenija tista, ki jo vsaka izbrana vrsta želi premagati, vendar pa Belorusija ni ekipa, ki bi bila na isti ravni, je nekaj razredov nižje in upravičeno na papirju najskromnejša v skupini A, kjer naj ne bi imela pravih možnosti za preboj v drugo kvalifikacijsko skupino. Čeprav Slovenija v drugem delu ni navdušila, pa je rutinirano prišla do zmage. Na primer tudi lani v kvalifikacijah za EuroBasket ni z igro blestela, a, ko so se postavljali temelji za naslednje leto in pohod na vrh stare celine, je tudi ob neprepričljivih predstavah zanesljivo zmagovala.

"Najpomembnejša je zmaga. Lahko smo zadovoljni s 70-odstotki tekme. Tisti padec ni bil takšen, da bi nam kaj pokvaril, ampak si takih stvari naprej ne smemo dovoliti. Res je, da je malo časa za pripravo, a malo ga imajo tudi nasprotniki. Čestitke fantom, ki so si priborili in zaslužili to zmago. Samo ta skok je kriv, da cela slika ni še lepša. Preprosto smo jim jih dopustili preveč v napadu, zaradi tega pa smo dobili nekje 20 lahkih točk. Prva zmaga je tukaj in lahko smo veseli, od zdaj naprej pa razmišljamo samo še o Španiji," je povedal Trifunović, ki je uspešno prestal krst na slovenski klopi.

Slovenija je silovito začela in po trojki razigranega Vlatka Čančarja, ki je bil z 20 točkami prvi strelec tekme, ter zabijanju prav tako razpoloženega Gašperja Vidmarja, ki je 11 točkam dodal še osem skokov in bil statistično najučinkovitejši v slovenski vrsti, je beloruski selektor Aliaksandr Krucikau pri 9:2 vzel minuto odmora. Slovenija je nadaljevala v enakem ritmu in hitro povedla z dvomestno prednostjo. S čvrsto obrambo so gostitelji onemogočali normalno organizacijo beloruskega napada, nasprotnikov koš pa polnili s hitrimi protinapadi. 14 točk so v prvem polčasu dosegli po izgubljenih žogah gostujoče vrste, na drugi strani pa so Belorusi uspešno zaključili le en protinapad. Najvišja razlika prve polovice tekme je bila prav po 20 minutah, ko je bilo na semaforju 42:24 v slovensko korist.

V tretji četrtini je peterka, ki je tudi začela tekmo, hitro poskrbela, da je razlika še narasla, najvišja je bila 24, vendar pa so se Belorusi po zaslugi uspešnega meta za tri zadržali na takšnem zaostanku in ga po padcu v slovenski igri celo znižali, tako da so pred zadnjimi desetimi minutami zaostajali še za 16. V zadnji četrtini so se približali celo na -12, vendar so domači košarkarji hitro z nekaj uspešnimi napadi pobegnili, na koncu pa je razlika znašala 13. Drugi del so Belorusi dobili za 5. "Najpomembnejša je zmaga. Z obrambo v prvem polčasu smo lahko zadovoljni, število prejetih košev pa bi lahko bilo z boljšim skokom še nižje. Hitro smo jim dali vedeti, da v Ljubljani ne bodo zmagali. Ušli smo na +20, potem pa popustili v obrambi in dopustili preveč skokov v napadu. To moramo popraviti, sem pa vesel, da so nekateri fantje dobili nekaj več priložnosti v reprezentančni majici," je dejal Klemen Prepelič.

Na evropskem prvenstvu je bil tretji strelec Slovenije, imenitno je začel sezono v klubu in tako je na zdajšnji zbor prišel kot eden ključnih mož reprezentance. Vsa prva peterka je igrala zelo dobro, hitro in kombinatorno. Štirje so bili pomembni členi ekipe tudi na EuroBasketu, pridružil pa se jim je še Luka Rupnik, ki je uspešno vodil napad začetne peterke. "Vsi fantje smo med sabo povezani. Vseh 12 je bilo tudi na pripravah za zadnje prvenstvo in vsak je okusil ta sistem. Te, ki so novi, so imeli malce treme, a zdaj je led prebit. Dobrodošlo je, da smo naredili tudi nekaj napak, da ne gremo v Španijo z neko dominacijo, saj bi to lahko bilo zavidljivo. Samozavest črpamo še s prvenstva, tudi dvorana je bila kar lepo zapolnjena, kar nam je dal dodatno motivacijo," je pristavil Prepelič, ki je odlično podajal soigralcem in jih zbral kar osem, ob tem je vpisal še devet točk.

Vidmar sodi v Evroligo, izjemen potencial Čančarja

Jaka Blažič je upravičil pričakovanja, saj je podobno kot Prepelič izvrstno začel klubsko sezono. Koš Belorusije je polnil v protinapadih, s 14 točkami pa je bil drugi slovenski strelec. Z obema se dobro pozna Rupnik, saj so skupaj igrali za Olimpijo, z Jako še pred tem pri Slovanu, s Klemnom pa v mlajših reprezentančnih selekcijah. "S štabom smo se odločili, da Luka začne tekmo na poziciji ena. Je v pravem ritmu in v pravi formi. Dve leti že igra v španski ligi, na treningu pa je pokazal, da ima to v sebi. Dobro je začel tekmo in se lepo vklopil v to peterko. Bil je del tega vala in videti je, da smo se odločili prav," je o izbiri prvega "playa" dejal Trifunović.

Pod košem je v prvi peterki kraljeval Vidmar, ki je potrdil, kaj pomeni za to reprezentanco. "Saj ste videli, kako je dober. Je izjemen igralec in krasen človek. To sem stokrat že ponovil. Res sem vesel, da ni zaključil reprezentančne poti. Ni treba, da igra 30 minut, kot je na EP-ju. Pomembno je, da je tu in da, ko vstopi v igro, pokaže, kdo je glavni. On sodi v Evroligo, v Real ali kateri koli klub. S takim stilom igre bi bil lahko tudi v NBA," je selektor komentiral vlogo novega kapetana, z izbranimi besedami pa je spregovoril tudi o Čančarju, ki je navdušil z vsestranskostjo in dokazal, da je lahko tudi gonilna sila v napadu: "Že predlani je naredil velik napredek, na prvenstvu pa je pokazal, da je že igralec za velika tekmovanja. Zdaj vidimo, da lahko še napreduje. Je v pravilno voden v dobrem programu Mege. Res kaže velik potencial in doseže lahko ogromno Tokrat je bil nek povezovalec igre v napadu, kot nek kreator."

Načrt pred tekmo v večini izvršen

Vseh 12 se je vpisalo med strelce, Gregor Hrovat, Žan Mark Šiško in Blaž Mahkovic pa so prvič na uradni tekmi oblekli slovenski dres. Ko je Trifunović začel z menjavami, je ritem igre nekoliko padel. Toda po besedah selektorja, ne gre to pripisati kakovosti, ampak manku izkušnje, ki so jo ostali pridobili na EuroBasketu. Verjame, da bo že v nedeljo proti Španiji slika drugačna. "Malce se je pri novih videlo, da imajo nekaj treme. Niso bili povsem prepričani in so naredili kakšno napako. To je njihova prva tekma. In led je prebit. Zagotovo jim je lažje. V glavi bodo naredili svoje," podobno ga za tekmo v Burgosu ne skrbi niti skok: "Me ne skrbi, saj smo videli, da je to napaka in na napakah se učiš. Pogledali bomo analizo in se o tem pogovorili.. Ne bomo veliko delali, ampak bomo to vcepili v glavo."

Pred tekmo je Trifunović poudarjal hitro slovensko igro, kar jo je prikazala prva peterka, za obrambo pa pritisk na žogi, kar je bila naloga organizatorjev igre. "Pritisk na žogi bi bil lahko še boljši, a je bil dober. Dobro smo odigrali "pressing". V napadu smo igrali hitro, bilo je nekaj napak pri tej hitrosti, a je to del tega, saj smo le teden skupaj. Prva peterka je igrala dobro. Se čutijo in poznajo. Edina stvar, ki bode v oči, je ta skok Belorusije v napadu, na kar smo opozarjali in smo vedeli, da so lahko nevarni tu. Pomembno je, da smo lahko rotirali, da se nismo iztrošili. Želeli samo dati priložnost vsem, da začutijo igro in grejo lažje v Španijo, nosilcem pa ob tem dati malo manjšo minutažo, saj nas hitro čaka nova tekma. Na srečo smo imeli tekmo pod kontrolo in smo si to lahko privoščili. Prva peterka je naredila svoje in se je lahko tudi odpočila," je zaključil Trifunović, ki ga zdaj pravi preizkus čaka že v nedeljo, ko Slovenija ob 19.30 gostuje v Burgosu pri Španiji, ki je v slavila v Črni gori.

