Antetokounmpo odločil obračun s Clevelandom

Cavsi so se vrnili z delnim izidom 24:2

20. december 2017 ob 08:00

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Milwaukeeja so preživeli silovit protinapad Clevelanda v zadnji četrtini in prvemu favoritu Vzhoda Lige NBA prizadejali šele drugi poraz (119:116) na zadnjih 20 tekmah. Cavsom ni pomagalo niti 39 točk LeBrona Jamesa.

V Milwaukeeju je vse kazalo na gladko zmago Bucksov, ki so na začetku zadnje četrtine prebili stotico in imeli varno vodstvo 103:83. Potem se je popolnoma ustavilo. Konjeniki so galopirali in z delnim izidom 24:2 po dveh zaporednih trojkah Dwyana Wada (14 točk) povedli s 107:105.

V izenačeni končnici je tekmo odločil Giannis Antetokounmpo, ki je šest sekund pred koncem zadel pod prekrškom. S prostim metom je vodstvo povišal na nedosegljivih 117:113. Grku sta do trojnega dvojčka zmanjkali le dve podaji. Vknjižil je 27 točk, 14 skokov in 8 podaj. Eric Bledsoe je dodal 26 točk, Khris Middleton 18 točk in 10 podaj. Milwaukee je prekinil niz petih porazov v medsebojnih srečanjih.

V krizo je zapadla Philadelphia, ki je izgubila sedmič na osmih obračunih. Tokat je bil boljši Sacramento s 101:95. Kralji so v drugem polčasu nakdoknadili 16 točk zaostanka in slavili s 101:95. Junak je bil 36-letni veteran Zach Randolph s 27 točkami.

Washington je s 116:106 odpravil New Orleans. Odločitev je padla v tretji četrtini, ki so jo Wizardsi dobili z 32:15.

PHILADELPHIA - SACRAMENTO 95:101

Covington 17, Bayless 15, Simmons 13, 12 skokov, 9 podaj; Randolph 27, Hield 24, Mason 16.



WASHINGTON - NEW ORLEANS 116:106

Beal 26, Scott 24, Wall 18, 10 podaj; Davis 37, Cousins 26, 13 skokov.



MILWAUKEE - CLEVELAND 119:116 Antetokounmpo 27 (met 8/14), 14 skokov, 8 podaj, Bledsoe 26, Middleton 18, 10 podaj; James 39 (met 14/22), Love 21, 10 skokov, Wade 14.

Tekme 20. decembra:

CHARLOTTE - TORONTO

ATLANTA - INDIANA

BOSTON - MIAMI



BROOKLYN - SACRAMENTO

CHICAGO - ORLANDO

HOUSTON - LA LAKERS



OKLAHOMA CITY - UTAH

DALLAS - DETROIT

DENVER - MINNESOTA



PORTLAND - SAN ANTONIO

GOLDEN STATE - MEMPHIS

LA CLIPPERS - PHOENIX

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 33 26 7 78,8 CLEVELAND CAVALIERS 32 23 9 71,9 TORONTO RAPTORS 28 20 8

71,4 DETROIT PISTONS 30 17 13 56,7 MILWAUKEE BUCKS 29 16 13 55,2 WASHINGTON WIZARDS 31 17 14 54,8 INDIANA PACERS 31 17 14 54,8 NEW YORK KNICKS 30 16 14 53,3 -------------------------------------- MIAMI HEAT 30 15 15 50,0 PHILADELPHIA 76ERS 30 14 16 46,7 BROOKLYN NETS 29 11 18 37,9 CHARLOTTE HORNETS 30 11 19 36,7 ORLANDO MAGIC 31 11 20 35,5 CHICAGO BULLS 29 9 20 31,0 ATLANTA HAWKS 30 7 23 23,3 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 29 25 4 86,2 GOLDEN STATE WARRIORS 30 24 6 80,0 SAN ANTONIO SPURS 31 21 10 67,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 31 18 13 58,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 30 16 14 53,3 DENVER NUGGETS 30 16 14 53,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 30 15 15 50,0 NEW ORLEANS PELICANS 31 15 16 48,4 -------------------------------------- UTAH JAZZ 31 14 17 45,2 LOS ANGELES CLIPPERS 29 11 18 37,9 LOS ANGELES LAKERS 28 10 18 35,7 PHOENIX SUNS 32 11 21 34,4 SACRAMENTO KINGS 30 10 20 33,3 MEMPHIS GRIZZLIES 30 9 21 30,0 DALLAS MAVERICKS 31 8 23 25,8

R. K.