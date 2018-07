Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Carmelo Anthony je med letoma 2003 in 2011 igral za Denver, nato pa je bil šest let glavni zvezdnik New Yorka, lani je nosil dres Oklahome. Foto: EPA Dodaj v

Anthony se je dogovoril z Atlanto in je že na poti v Houston

Rocketsi želijo še okrepiti ekipo

30. julij 2018 ob 20:33

Atlanta - MMC RTV SLO

Carmelo Anthony se je z vodstvom Atlante dogovoril vse podrobnosti in v sredo bo znova prost igralec. Odpravil se bo v Houston, kjer želi združiti moči z zvezdnikoma Jamesom Hardnom in Chrisom Paulom.

34-letni Anthony je v pretekli sezoni dosegal 16,2 točke na tekmo v dresu Oklahome, po koncu sezone pa se je odločil za odhod, zato je razveljavil pogodbo, ki ni dovoljevala ekipi, da ga zamenja. "Melo" bo prejel celotno plačo za sezono 2018/19, ki znaša kar 27,9 milijona ameriških dolarjev, njegova naslednja pogodba pa bo veteranski minimum v vrednosti 2,4 milijona zelencev.

Na poletni ligi v Las Vegasu se je srečal s trenerjem Rocketsov Mikom D'Antonijem in generalnim menedžerjem Darylom Moreyjem, zelo dobro se razume tudi z MVP-jem rednega dela lanske sezone Hardnom in Paulom. V lanski sezoni je Houston blestel in dosegel kar 65 zmag. V finalu Zahoda je vodil proti Golden Statu s 3:2 v zmagah, nato pa izgubil zadnji dve tekmi. Bojevniki so nato v velikem finalu s 4:0 v zmagah odpravili Cleveland. Konkurenca v novi sezoni Lige NBA bo še večja, saj se je LeBron James preselil v Los Angeles k Lakersom.

