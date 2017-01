Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Gašper Vidmar in Edo Murić sta bila razpoložena proti Domžalčanom. Foto: www.alesfevzer.com Trener Banvita Sašo Filipovski je bil lahko zadovoljen z igro v zadnjih desetih minutah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Banvit v zadnji četrtini razbil Domžalčane

Murić prispeval 15 točk, Vidmar pa 14

17. januar 2017 ob 20:05

Izmir - MMC RTV SLO

Košarkarji Heliosa so v 13. krogu Lige prvakov v skupini A doživeli še enajsti poraz. Banvit je bil boljši s 74:56, Domžalčani pa so v zadnji četrtini dosegli le štiri točke.

Tri četrtine je bilo srečanje zelo izenačeno, ob polčasu je Helios celo vodil, v zadnji četrtini pa slovenski prvaki več kot sedem minut niso dosegli niti točke. V domači ekipi sta se izkazala tudi slovenska reprezentanta Edo Murić s 15 točkami, eno manj je dosegel Gašper Vidmar, pri Domžalčanih je bil najučinkovitejši Ron Curry s 17 točkami.

Helios ob polčasu v vodstvu

Izbranci Jakše Vulića niso najbolje začeli tekme proti turški ekipi, ki leta 2017 ni začela najbolj obetavno, saj je v Ligi prvakov v prejšnjem krogu morala priznati premoč vodilni ekipi skupine A Monacu (63:65), v domačem prvenstvu pa enajstouvrščenemu Istanbulu BBSK (95:100). Domžalčanom igra v napadu ni stekla, po koncu prve četrtine so zaostajali za sedem točk (12:19), toda v drugi četrtini so se le razigrali. Dosegli so kar šest trojk, tri od tega Aljaž Bratec, ki je enkrat zadel tudi za dve točki in bil med najbolj zaslužnimi, da so po izenačenju v 14. minuti (24:24) že v isti minuti povedli s 27:24. Po trojki Curryja je bilo 30:25 za Helios, ki je na odmor odšel s prednostjo dveh točk (36:38).

Banvit s serijo 17:0 do gladke zmage

Na začetku drugega polčasa je Edo Murić z dvema točkama spet popeljal domačo ekipo do vodstva (41:40), vendar se domžalski košarkarji niso predali. Z novo trojko Curryja so še enkrat povedli (47:48), a je bilo to njihovo zadnje vodstvo na tekmi.

Popoln mrk so Domžalčani doživeli v zadnji četrtini, ko več kot sedem minut niso dosegli koša, Turki so z delnim izidom 17:0 prišli do prednosti 20 točk (72:52). Tomaš Kyzlink je nato le zadel.

Naslednjo sredo bodo Domžalčani gostili češki Nymburk. To bo njihova zadnja tekma v evropskih tekmovanjih v letošnji sezoni.

Skupina A, 13. krog:

BANVIT - HELIOS SUNS

74:56 (19:12, 17:26, 19:14, 19:4)

2.000; E. Murić in Theodore po 15, Vidmar 14 (5/6 za dve) in 7 skokov, Kulig 13, Gecim 9, Korkmaz 5, Gökalp 3; B. Curry 17 in 6 podaj, Kyzlink 13, Bratec 11, Atanacković 7, Gorjanc 6, Remekun 2.



NYMBURK - MONACO

76:66 (18:13, 22:16, 12:21, 24:16)



IRONI NAHARIJA - BAKKEN BEARS

101:62 (19:11, 40:16, 18:17, 24:18)



Ob 20.00:

ARIS - FRAPORT SKYLINERS

Lestvica: MONACO 13 11 2 +101 24 BANVIT 13 10 3 +96 23 NYMBURK 13 9 4 +111 22 ARIS 12 8 4 +104 20 IRONI NAHARIJA 13 5 8 -5 18 FRAPORT SKYLINERS 12 5 7 -28 17 HELIOS SUNS 13 2 11 -103 15 BAKKEN BEARS 13 1 12 -276 14

V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe iz vsake skupine in štirje najboljši petouvrščeni iz petih skupin. Šesto mesto vodi v Fibin Europe Cup, kamor bosta šli še dve najboljši sedmouvrščeni ekipi.

A. G.