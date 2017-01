Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Rodrigue Beaubois je imel izjemen strelski dan. Foto: EPA Janis Strelnieks je bil prvi strelec Bamberga, Tyrese Rice pa Barcelone. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Baskonia se je na krilih zmage nad Realom poigrala z Unicsom

Brose s +20 odpravil Barcelono

5. januar 2017 ob 22:50

Vitoria - MMC RTV SLO

Košarkarji Baskonie nadaljuje z dobrimi igrami. V 16. krogu, s čimer se začenja druga polovica rednega dela, Evrolige doma niso imeli težav z Unicsom (102:70).

Baski so v sredo v derbiju španskega prvenstva premagali Real Madrid. Tedaj so blesteli v drugem polčasu, tokrat pa so že dobro začeli tekmo in ob koncu prve četrtine povedli za deset. Ves čas so višali razliko, ki je narasla na 19, na odmor pa so gostitelji odšli s prednostjo 17 točk. Že v prvem polčasu so dali 53 točk. Tudi v drugem polčasu je bilo vse v znamenju Baskonie. Hitro je zaostanek Kazančanov narasel prek 20, v zadnji četrtini pa je znašal tudi 35.

Izvrsten je bil Rodrigue Beaubois. Francoski branilec je ob odličnem metu iz igre (7/8 za dve, 5/8 za tri) dosegel kar 29 točk. Jaka Blažič je igral 16 minut, zadel pa je dva poskusa izza črte.

Cibona je našla zamenjavo za odličnega mladega centra Anteja Žižića, ki je odšel v Darüšafako. V Zagreb prihaja izkušeni Luka Žorić, ki je sezono začel pri Betius v Sevilli.



Brose, pri katerem Alekseja Nikolića ni bilo v kadru, je slavil tretjič zapored. V Bambergu je zlahka s 85:65 odpravil Barcelono, ki nadaljuje z neprepričljivi evroligaškimi predstavami. Gostitelji so odigrali čvrsto obrambo, po kateri Kataloncem met ni stekel, imeli pa so 18 izgubljenih žog. Zdaj imajo Bavarci enak izkupiček sedmih zmag in devetih porazov kot Barca, pri kateri je le Tyrese Rice dal dvomestno število točk.

V carigrajskem obračunu moštev, ki obe domujeta v Abdi Ipekciju, je Anadolu Efes s 84:73 odpravil Galatasaray. Efes je pobudo prevzel v drugi četrtini. Ves čas je vodil, ob koncu tretje pa povedel za več kot deset. Velimir Perasović je Alenu Omiću namenil dobrih 11 minut. Slovenski center je prispeval šest točk, ujel pa je še dve odbiti žogi.

16. krog:

ANADOLU EFES - GALATASARAY

84:73 (22:18, 20:18, 24:23, 18:14)

Dunston 17, Brown 13 ... Omić 6 (3/6 za dve) in 2 skoka v 11 minutah; Güler 20.



BROSE BAMBERG - BARCELONA

85:65 (18:17, 22:14, 19:16, 26:18)

Strelnieks in Miller po 20, Nikolić ni bil v postavi; Rice 19.



MACCABI - DARÜŠAFAKA

83:92 (29:14, 24:22, 14:35, 26:21)

Weems 24, Rudd in Zirbes po 13; Clyburn 17.

BASKONIA - UNICS KAZAN

102:70 (25:15: 28:21, 24:14, 25:20)

Beaubois 29, Voigtmann 14 ... Blažič 6 (0/1 za dve, 2/3 za tri), 1 skok in 2 podaji v 16 minutah; Langford 19.

Petek ob 18.45:

FENERBAHČE - EMPORIO ARMANI



Ob 19.00:

ŽALGIRIS - CSKA MOSKVA



Ob 20.00:

REAL MADRID - CSKA MOSKVA



Ob 21.00:

OLYMPIACOS - PANATHINAIKOS

Lestvica CSKA MOSKVA 15 12 3 +115 27 BASKONIA 16 11 5 +79 27 REAL MADRID 15 10 5 +100 25 OLYMPIACOS 15 10 5 +66 25 PANATHINAIKOS 15 9 6 +53 24 DARÜŠAFAKA 16 8 8 -3 24 ANADOLU EFES 16 8 8 -10 24 FENERBAHČE 15 9 6 -14 24 ------------------------------------- BROSE BAMBERG 16 7 9 +20 23 BARCELONA 16 7 9 -56 23 CRVENA ZVEZDA 15 7 8 -2 22 MACCABI 16 6 10 -49 22 UNICS KAZAN 16 6 10 -61 22 ŽALGIRIS 15 6 9 -18 21 GALATASARAY 16 4 12 -130 20 EMPORIO ARMANI 15 4 11 -90 19

T. J.